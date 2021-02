Les Américains ont enfin commencé à se sortir des phobies induites par la pandémie qui les ont poussés à se précipiter sous terre il y a près d’un an. Cependant, peu de gens semblent s’accorder sur la façon de sortir de l’hibernation, et beaucoup attendent un «OK» officiel.

Un Américain sur trois ne pense plus que le retour à son existence avant le coronavirus pose un « risque modéré ou élevé », selon un sondage Ipsos publié mardi. Bien que cela semble que beaucoup d’Américains soient toujours paralysés par la peur, cela représente en fait les meilleures perspectives nationales depuis octobre, affirme le sondeur. Un quart pense que le risque est «faible» et seulement neuf pour cent pensent qu’il n’y a aucun risque.

Les adultes de moins de 29 ans sont les moins susceptibles de considérer Covid-19 comme un risque, mais 58% pensent toujours qu’il représente un risque modéré ou élevé. Moins de la moitié des républicains continuent de craindre la pandémie. Cependant, assister à des événements et à des conférences en personne ou prendre des vacances est toujours interdit pour la plupart des Américains, la grande majorité d’entre eux ne sachant pas quand ils pourraient reprendre ces activités ou s’engageant à attendre que le gouvernement donne le feu vert.

En effet, la confusion règne toujours sur la manière dont les Américains retrouveront exactement la confiance nécessaire pour «revenir à la normale». D’un côté, plus d’un quart (28%) des Américains assistent déjà à de petites fêtes et rassemblements. Cependant, un autre quart (24%) ne bougera pas tant que les responsables n’auront pas déclaré qu’il était sécuritaire pour les gens de reprendre leurs activités normales – un groupe qui pourrait attendre longtemps, compte tenu de la lourdeur qui caractérise notoirement la bureaucratie sanitaire américaine.

Pendant ce temps, 29% des personnes de plus de 65 ans – considérées depuis longtemps comme le groupe le plus à risque d’infection par le nouveau coronavirus – disent qu’elles vont attendre le vaccin avant même d’envisager de reprendre une vie normale.

Les moins susceptibles de revenir à la normale de sitôt sont les Américains ayant fait des études universitaires et ceux qui s’identifient politiquement au Parti démocrate. Un peu plus d’un tiers (34%) ont déclaré qu’ils préféreraient attendre le vaccin et le feu vert officiel, respectivement, avant de reprendre une vie normale. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ils sont prêts à attendre – ceux qui ont une formation universitaire sont plus susceptibles de pouvoir travailler à domicile, et des gouverneurs démocrates comme Andrew Cuomo de New York et Gavin Newsom de Californie (sans parler du président Joe Biden) ont été parmi les partisans les plus bruyants des verrouillages.

Alors que le vaccin a été initialement commercialisé comme le seul moyen infaillible de ramener les États-Unis à la normale, les vaccinés semblent en réalité avoir plus peur de le faire que tout autre groupe. Un énorme 76% de ceux qui ont reçu le vaccin croient toujours que le virus est un risque élevé, et la plupart des Américains vaccinés continuent de porter des masques, de se distancer socialement et d’observer les rituels de pandémie qu’ils pratiquent depuis mars. Pas moins de 97% continuent de «se masquer» malgré la vaccination.

Plus de la moitié des Américains (53%) font confiance à leur nouveau président pour des informations sur le virus, Biden ayant bénéficié d’une couverture médiatique positive au cours de sa brève période au pouvoir.

Un peu plus des deux tiers de la population font confiance aux Centers for Disease Control pour les informations sur Covid-19, même si un peu plus de la moitié des républicains font confiance à l’agence. Comme la plupart des bureaucraties sanitaires des États-Unis, le CDC a publié des directives contradictoires à divers moments de la pandémie.

Mais moins de la moitié des États-Unis – 47% – font confiance aux réseaux de nouvelles pour fournir des informations sur Covid-19, et les nouvelles par câble et en ligne (respectivement 38 et 36%) sont encore moins fiables. Ces chiffres concordent avec d’autres sondages récents – tels que l’enquête Edelman, qui a révélé le mois dernier que seuls 46% des Américains font confiance aux médias et que les républicains confirmés sont plus susceptibles de croire que les informations inexactes des médias sont une tentative délibérée d’induire le spectateur en erreur plutôt que une véritable erreur.

