La pétition Save Holby City obtient plus de 24 000 signatures alors que les fans supplient la BBC de ne pas annuler l’émission

Une pétition suppliant la BBC de ne pas annuler Holby City a déjà accumulé plus de 24 000 signatures.

Des fans désespérés ont lancé l’appel en ligne après qu’il a été confirmé que le drame médical était en train d’être interrompu après 23 ans de diffusion.

BBC

Holby City est supprimée après 23 ans, cela a été révélé cette semaine[/caption]

le campagne sur Change.org a été lancé par un téléspectateur au cœur brisé peu de temps après, et il se dirige vers son objectif de 25 000 signatures.

Au moment de la rédaction de cet article, 24 009 personnes la soutiennent.

Le créateur a désespérément écrit dans sa description : « Holby City compte des millions de téléspectateurs hebdomadaires et a remporté des centaines de prix. C’est également l’un des drames les plus divers de la BBC – racontant des histoires de vraies personnes à travers la société, de tous horizons et expériences.

«La combinaison de personnages permanents et de personnages à épisode unique offre une vaste gamme de scénarios, mettant en évidence des problèmes et des expériences importants en médecine et en société.

« L’émission a sensibilisé le public à de nombreuses questions importantes – qu’il s’agisse de santé mentale, de deuil, d’exploration de la foi ou de la sexualité.

« Si, comme moi et ma famille, vous vous souciez tellement de ce programme, partagez et signez cette pétition.

«La pandémie a montré à quel point le public valorise le NHS, et Holby City est une représentation importante du travail effectué par le NHS et des problèmes auxquels le NHS, son personnel et ses patients sont confrontés.

« Signez cette pétition pour exhorter la BBC à ne pas supprimer Holby City. »

Holby City a été initialement créé en tant que spin-off de Casualty de la BBC par Tony McHale et Mal Young, et a été créé en 1999.

Il est devenu un énorme succès auprès des fans car il a suivi le drame du personnel qui travaille à l’hôpital de Holby City.

Plus tôt cette semaine, la BBC a confirmé que l’émission populaire diffusera ses scènes finales en mars 2022.

Ils ont déclaré dans un communiqué: «Nous sommes incroyablement fiers de Holby City, mais c’est avec une grande tristesse que nous annonçons qu’après 23 ans, la série se terminera à l’écran en mars de l’année prochaine.

«Nous devons parfois prendre des décisions difficiles pour faire place à de nouvelles opportunités et dans le cadre de l’engagement de la BBC à faire plus de programmes à travers le Royaume-Uni, nous avons pris la décision difficile de mettre fin à l’émission afin de remodeler la liste des dramatiques de la BBC. mieux refléter, représenter et servir toutes les régions du pays.









« Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier l’incroyable équipe de BBC Studios et tous les acteurs et l’équipe qui ont été impliqués dans la série depuis 1999.

« Holby a été un pilier auprès du public, ravissant des millions de téléspectateurs chaque semaine et remportant des centaines de prix avec un mélange fascinant d’histoires médicales de pointe et d’histoires personnelles explosives.

« Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe au cours des prochains mois pour nous assurer qu’à la fin, Holby se porte bien. »

Les fans furieux ont juré de boycotter la BBC en réponse à la décision choc, tandis que les acteurs passés et présents se sont rapidement rendus sur les réseaux sociaux pour rendre un hommage émouvant au programme.