La pétition pour renvoyer Holly et Phil de This Morning dépasse les 75 000 signatures de fans furieux du scandale des files d’attente

UNE PÉTITION pour renvoyer Holly Willoughby et Phillip Schofield de This Morning a maintenant dépassé les 75 000 signatures.

Le duo assiégé de This Morning a fait l’objet d’un contrecoup intense au cours de la semaine dernière, à la suite d’accusations d’avoir sauté la file d’attente pour voir la reine gisant dans l’état.

Holly, 41 ans, et Phillip, 60 ans, ont nié avec véhémence tout acte répréhensible et ont reçu le soutien total d’ITV, mais le couple a encore dû faire face au stress d’une pétition pour les faire virer.

Il y a quelques jours, la pétition demandant le renvoi des présentateurs de This Morning de l’émission a recueilli plus de 65 000 signatures.

Il a maintenant atteint un chiffre encore plus élevé et a grimpé à 75 000 signatures de fans furieux du scandale de la file d’attente.

L’objectif initial de la pétition était de 15 000, qui a été atteint rapidement et les chiffres ont continué à augmenter.

Il a ensuite dépassé les 50 000 signatures, avec un nouvel objectif de 75 000 ajouté.

De nombreuses stars de la télévision, dont Holly et Phil, l’ancien co-animateur de This Morning, Eamonn Holmes, se sont prononcées contre eux au cours de la semaine dernière.

Cependant, Holly et Phil, et les patrons de This Morning, ont insisté sur le fait que le couple n’avait rien fait de mal et “n’avait pas sauté la file d’attente” pour voir le cercueil de la reine, car ils travaillaient pour les médias.

Et The Sun a révélé en exclusivité que Holly refuse de bouger de son travail sur le canapé.

Certains fans inquiets de la paire ont souligné à quel point ils avaient semblé «modérés» et «en larmes» lors de la populaire émission de jour récemment, mais il semble que Phil soit peut-être plus en disgrâce auprès du public que son co-animateur – du moins si le nature inconstante des médias sociaux est quelque chose à passer.

Les statistiques recueillies par le site Web d’analyse des médias sociaux Social Blade révèlent que Phil perd progressivement des fans depuis plus d’un an maintenant, mais a connu sa plus forte baisse cette semaine.

Au cours des 12 derniers mois, Phil a perdu 117 769 fans sur Twitter et Instagram, tandis que Holly, qui a récemment obtenu le soutien de son partenaire Marks & Spencer, en a gagné 787 783.





Depuis septembre 2021, la star aux cheveux argentés a perdu 89 260 abonnés Instagram, dont 10 170 ne l’ont pas suivi au cours des 30 derniers jours seulement et 2 941 la semaine dernière.

En revanche, Holly a gagné un total de 729 202 nouveaux abonnés Instagram au cours des 12 derniers mois et a attiré 35 790 nouveaux fans sur la plateforme au cours des 30 derniers jours.

Sur Twitter, pendant ce temps, Phil a perdu 28 508 abonnés au cours des 12 derniers mois, dont 5 655 ne l’ont plus suivi au cours des 30 derniers jours.

Au cours de la même période, Holly a gagné 58 581 nouveaux abonnés sur la plateforme.

