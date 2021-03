Les équipes de sauvetage ont finalement libéré lundi le colossal porte-conteneurs coincé pendant près d’une semaine dans le canal de Suez, mettant fin à une crise qui avait obstrué l’une des voies navigables les plus vitales du monde et interrompu des milliards de dollars par jour dans le commerce maritime. Cependant, un internaute a lancé une pétition en ligne pour remettre le navire dans le canal où il était coincé. Une flottille de remorqueurs, aidée par les marées, a arraché la proue bulbeuse du gratte-ciel Ever Given de la rive sablonneuse du canal, où il était fermement logé depuis le 23 mars. à travers l’eau.

