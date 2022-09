La pétition pour que Holly et Phillip de This Morning soient “exclus de la télévision” franchit une nouvelle étape alors que la fureur de “file d’attente” continue

LA pétition pour que Holly Willoughby et Phillip Schofield soient “exclus de la télévision” a franchi une nouvelle étape.

Le couple est sous le feu des téléspectateurs en colère après avoir vu Phil, 60 ans, et Holly, 41 ans, passer devant des milliers de personnes en deuil faisant la queue pour voir la reine allongée à Westminster Hall.

TVI

TVI

Les présentateurs ont été critiqués pour avoir «sauté la file d’attente» à Westminster Hall[/caption]

Maintenant, une pétition pour faire virer les présentateurs de This Morning a atteint plus de 65 000 signatures.

Holly et Phil ont rejoint des millions de Britanniques pour rendre hommage au défunt monarque la semaine dernière.

Cependant, beaucoup n’étaient pas contents lorsqu’ils ont découvert qu’ils avaient réussi à éviter la file d’attente – qui à un moment donné durait 24 heures – parce qu’ils filmaient un segment pour leur émission.

Cependant, Holly et Phil, et les patrons de This Morning, ont insisté sur le fait que le couple n’avait rien fait de mal et “n’avait pas fait la queue” pour voir le cercueil de la reine, car ils travaillaient pour les médias.

Et The Sun a révélé en exclusivité que Holly refuse de bouger de son travail sur le canapé.

Bien que les fans de This Morning craignaient qu’elle n’ait « pleuré toute la nuit » mercredi matin, une source d’ITV a confirmé : « Holly n’abandonnera pas.

“Elle a été dévastée par toutes les réactions négatives après être venue travailler à Westminster Hall avec Phil vendredi, mais elle ne démissionnera pas.

“This Morning a été sa vie pendant plus d’une décennie et la seule façon pour elle d’envisager d’arrêter à ce stade est si les téléspectateurs ne voulaient vraiment pas d’elle là-bas.





“Elle a essayé de donner sa version de l’histoire dans la série aujourd’hui et ils espèrent tous les deux passer à autre chose maintenant.

“Les patrons savent que Holly est toujours un succès auprès des téléspectateurs et comptent sur elle pour travailler sa magie sur la série pendant un bon moment encore.”

De nombreuses stars de la télévision, dont Holly et Phil, l’ancien co-animateur de This Morning, Eamonn Holmes, se sont prononcées contre eux cette semaine.

Et l’ancienne candidate de Britain’s Got Talent, Francine Lewis, les a critiqués hier soir pour leur comportement « grossier » envers les invités de l’émission.

“S’ils avaient juste dit la vérité en premier lieu, il n’y aurait pas eu autant d’indignation”, a insisté Francine à Dan Wootton Tonight sur GB News.

“En fin de compte, pour moi, c’est très typique de Holly et Phil de penser qu’ils ont un statut VIP.

«Je pense qu’ils pensent qu’ils sont des rois de la télévision et un cran au-dessus du reste.

J’ai l’expérience d’être dans leur émission et pendant toutes ces années passées à la télévision et à faire des interviews, je ne me suis jamais sentie aussi mal accueillie sur un canapé.

“Tout le monde pense qu’ils sont les chouchous de la télé et Holly Willoughby est si adorable, mais je vais vous dire quelque chose…

« Ils ne m’ont pas salué, dit bonjour ou même au revoir après l’entretien. C’était juste fait. C’était deux fois que j’étais là-bas avec eux.

“Alors que j’ai eu une expérience totalement différente avec Eamonn et Ruth.”