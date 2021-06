La pétition pour interdire le retour de Jeff Bezos sur Terre après un voyage au bord de l’espace a frôlé les 8 000 signatures

Une pétition avec près de 8 000 signatures a fait le tour d’Internet suggérant que le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, se voit refuser le retour sur Terre après son envol dans l’espace le mois prochain. Bezos, qui est prêt à s’envoler vers l’espace avec son frère et deux autres personnes dans le cadre du premier vol en équipage sur la fusée Blue Origin le 20 juillet a également été comparé au méchant de Superman Lex Luthor. Nommé « Pétition pour ne pas autoriser le retour de Jeff Bezos sur Terre », le pétition sur change.org La page est adressée à Blue Origin, la société de lancement de fusées fondée par Jeff Bezos. Il a exhorté les internautes à le signer, ce qui contribuera à augmenter la pression sur la société de fusées pour empêcher Bezos de revenir sur terre, a rapporté le Daily Mail.

Lancée il y a 5 jours, la pétition y ajoute des signatures chaque seconde et certaines des suggestions ont même demandé à Bezos d’emmener avec lui le PDG de Tesla, Elon Musk et Mark Zuckerberg ! Au moment de la rédaction du rapport, la pétition se rapprochait de 8 000 signatures.

La pétition, écrite d’une manière ironique, dit que « Jeff Bezos est en fait Lex Luthor, déguisé en propriétaire supposé d’un magasin de vente au détail en ligne à succès, qui est en fait un suzerain maléfique voué à la domination mondiale ».

« Il est également au lit avec les négateurs de la terre plate et c’est la « seule façon dont ils lui permettront de quitter l’atmosphère ».

Créée par le pétitionnaire Jose Ortiz, la pétition dit en outre que Bezos est « de mèche avec les Epstein et les Templiers ».

La pétition d’Ortize résume également que « les milliardaires ne devraient pas exister… sur terre ou dans l’espace, mais s’ils décident de ce dernier, ils devraient y rester ».

Bezos, son frère Mark et deux autres touristes de l’espace s’envoleront jusqu’à la ligne Kármán, une frontière imaginaire à 100 kilomètres au-dessus du niveau de la mer dans une capsule spatiale catapultée par la fusée Blue Origin, là où l’espace commence. La fusée décollera de la rampe de lancement de Blue Origin dans l’ouest du Texas et Bezos et ses compagnons ressentiront la force de la montée et l’attraction de la gravité terrestre, trois fois plus forte que la normale. Dans l’espace, Bezos et ses compagnons seront en apesanteur pendant environ trois minutes.

