La pétition I’m A Celebrity pour interdire Matt Hancock de l’émission atteint 44 000 signatures quelques jours seulement avant l’entrée du député dans le camp

Une PÉTITION pour interdire à l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock d’entrer dans la jungle I’m A Celeb a atteint plus de 40 000 signatures.

Le député a fait sensation depuis l’annonce de son entrée dans l’émission ITV.

Le député Matt Hancock devrait apparaître dans la série I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here![/caption]

L’ancien secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a démissionné après avoir enfreint les règles de verrouillage[/caption]

Alors que le public exprime clairement sa désapprobation, une pétition en ligne a vu une vague de signatures appelant à l’interdiction de Hancock du camp I’m A Celeb.

La pétition intitulée : “Il n’est pas une célébrité – arrêtez que Matt Hancock apparaisse dans I’m a Celebrity”, a été créée par “Covid-19 Bereaved Families For Justice”, qui a déclaré que son apparition dans l’émission causerait de la “douleur” et de “l’angoisse”. » pour ceux qui ont perdu des êtres chers pendant la pandémie de Covid-19.

Atteignant 20 000 signatures en seulement quatre jours, la pétition explique pourquoi Hancock ne devrait pas être autorisé à rejoindre le casting de la télé-réalité, déclarant: “Matt Hancock n’est pas une” célébrité “, c’est le secrétaire à la santé qui a supervisé le Royaume-Uni ayant l’un des le plus grand nombre de morts au monde à cause de Covid-19 tout en enfreignant ses propres règles de verrouillage.

La description poursuit en disant: “Les familles ont été déchirées par les actions de Matt Hancock, et allumer la télévision pour le voir défiler comme une blague est écoeurant.”

«Matt Hancock était au centre même de décisions telles que le verrouillage tardif, permettant à des événements sportifs à grande échelle de se dérouler alors que le virus sévissait et n’a pas réussi à fournir à nos travailleurs de la santé l’EPI dont ils avaient besoin.

“En plus de cela, il a été licencié après avoir enfreint les règles qu’il avait aidé à établir.”

Bien que les patrons de I’m A Celeb défendent leur décision d’accueillir l’ancien secrétaire à la Santé, le Premier ministre a partagé son mécontentement à l’idée que le politicien se joigne à l’émission.





Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré: “J’ai été très déçu.”

Le politicien, qui a démissionné après que The Sun l’ait dénoncé pour avoir enfreint les règles de verrouillage, s’est fait retirer son fouet conservateur après avoir été critiqué par des députés pour avoir «abandonné ses électeurs» pour continuer I’m A Celeb.

Le whip en chef Simon Hart, député, a expliqué: “Suite à une conversation avec Matt Hancock, j’ai examiné la situation et je pense que c’est une affaire suffisamment grave pour justifier la suspension du whip avec effet immédiat.”

La pétition a amené le public à partager ses sentiments à l’égard du député, beaucoup étant mécontents de l’idée que le politicien honorera l’émission de télé-réalité.

L’un d’eux a écrit: «Hancock ne doit pas être autorisé à profiter personnellement de sa négligence criminelle / corruption / incompétence qui a vu des centaines de personnes sur des milliers mourir inutilement pendant la pandémie de Covid-19. Il appartient au tribunal, pas à la télévision.

Un autre a écrit: “ITV devrait baisser la tête de honte en le payant pour de” bons moments télévisés “”

Malgré les critiques, les téléspectateurs de I’m A Celeb sont restés furieux après que le député ne soit pas apparu dans le premier épisode, ce qui a entraîné une avalanche de tweets en colère de la part des fans de l’émission.

Une personne a écrit: “Où est Matt Hancock, c’est la seule raison pour laquelle je regarde #ImACeleb.”

