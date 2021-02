Une pétition lancée en ligne pour changer le nom de la capitale du Pakistan d’Islamabad en «Islamagood» a déjà reçu plus de 300 signatures.

Le pétition a été lancé par Ayham Abrar, qui prétend être originaire du Bangladesh. Dans la section de description de sa pétition sur Change.org, Abrar a écrit: « L’Islam est bon. Le Pakistan aime l’Islam. Pourquoi IslamaBAD? L’amour du Bangladesh. »

Au moment d’écrire ces lignes, la pétition a 309 signatures et s’adresse au Premier ministre du Pakistan, Imran Khan.

Beaucoup sur Twitter n’ont pas tardé à souligner que la pétition n’avait pas de sens car Islamabad n’est techniquement pas « Islama-bad ». Au lieu de cela, c’est «Islam-abad».

Une pétition a été déposée pour changer le nom d’Islamabad en Islamagood. Ce n’est même pas une blague. – Tayyaba Nisar Khan (@TayyabaNKhan) 19 février 2021

pourquoi prévoient-ils de changer le nom d’Islamabad en Islamagood ‍♀️— Aniela Ayub (@aniela_ayub) 19 février 2021

Ouais exactement pas de PERTE imaginez nos passeports disant nés en «islamagood». Sickkk – Assma (@AssmaShahid) 19 février 2021

Et qu’est-ce que IslamAgOoD ???? Qui a trouvé ce nom ?? -. (@smolnoor__) 17 février 2021

Après Islamagood, préparez-vous pour Abbotagood Faisalagood Hyderagood – zirwah (@_phatadhol) 19 février 2021

Islamabad signifie en fait la Cité de l’Islam. C’est un mot composé composé de deux mots ourdou – Islam et Abad. Abad peut à peu près être traduit en lieu. C’est pourquoi un grand nombre d’endroits, même en Inde, se terminent par le suffixe «Abad».

En 2020, une pétition similaire avait été déposée sur Change.org pour changer le nom de Columbus, dans l’Ohio, aux États-Unis, en «Flavourland». Cette pétition avait cependant une signification plus profonde.

Les protestations constantes contre le racisme intersectionnel inhérent aux États-Unis d’Amérique (USA) ont apporté de nombreux changements nécessaires. L’un de ces changements a été la suppression des statues de Christophe Colomb.

Après que Columbus, le maire de l’Ohio a annoncé que les statues de Columbus de la ville seraient également supprimées, une pétition a été créée sur Change.org pour pousser à renommer complètement le nom de la ville.

La description du message disait: «Columbus est une ville incroyable, mais dont le nom est terni par le nom lui-même. Son homonyme, Christophe Colomb, est dans The Bad Place à cause de tous ses viols, sa traite des esclaves et son génocide. Ce n’est pas exactement un fier héritage ».

Le pétitionnaire a également un nouveau nom en tête – Flavourland.