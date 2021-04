Alors que la saison estivale bat son plein, il est temps pour tout ce qui est glacial et quel serait un meilleur choix que de délicieuses glaces! Oui, c’est la saison de la gourmandise sucrée glacée. Parmi la variété de glaces disponibles, le cornetto bat très probablement tout! Et si l’on peut se demander pourquoi le cornetto est considéré comme un favori parmi tous, eh bien, la réponse est, pour tout ce qu’il a – le cornet gaufré croquant, le délice glacé léchant les lèvres surmonté de noix et de chips de chocolat. Il est difficile de trouver quelqu’un qui n’aimerait pas grignoter le cône du cornetto.

Cependant, Internet nous surprend toujours avec des révélations et des actions bizarres de personnes. Dans l’un de ces derniers événements, un utilisateur de Twitter s’est rendu sur le site de micro-blogging pour exprimer sa désapprobation totale envers l’extrémité chocolatée d’un Cornetto et a voulu lancer une « pétition » pour le supprimer!

S’adressant à Twitter, l’utilisateur a écrit: «Pétition pour que Cornetto supprime le bloc de chocolat merdique en bas. qui est avec moi. »

Et une telle pétition a laissé les internautes atterrés! Tous les fans de Cornetto ont rapidement pris le poste pour protester contre la haine, car ils croient que c’est le chocolat à la fin, qui se qualifie pour être la meilleure chose à propos de la glace.

C’est la meilleure partie de ce qui ne va pas avec vous (cela crée également une barrière pour que la glace fondue ne coule pas par le bas – petit-déjeuner, petit-déjeuner, compte Stan (@antifajedward) 2 avril 2021

Je suis sûr que vous êtes une bonne personne, mais je n’ai pas été aussi en colère contre un inconnu depuis qu’une bande d’idiots a pris d’assaut la capitale. – Fred Wood (@thatsmytrunks) 3 avril 2021

Vous ne méritez pas Cornettos. – C’est ADAM. Il veut travailler avec vous! (@Adsinjapan) 3 avril 2021

Je ne suis pas sûr de Cornetto seul, mais tout ce qui est froid et chocolaté devrait en été, est un régal!

