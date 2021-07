La pétition contre le racisme gagne 1 million de signatures à la suite d’abus contre des joueurs anglais

Un pétition contre le racisme interdire à vie ceux qui ont commis des abus racistes, en ligne ou hors ligne, de tous les matchs de football en Angleterre a recueilli plus d’un million de signatures.

La pétition a été créée en réponse aux abus racistes en ligne envers les joueurs anglais Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho à la suite de la défaite de l’équipe aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Les équipes ont fait match nul 1-1 après prolongation et l’Italie a remporté la fusillade 3-2. Rashford, Sancho et Saka ont raté des coups de pied ponctuels et ont été victimes d’abus sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, une peinture murale dédiée à Rashford à Manchester après son travail de campagne pour des repas scolaires gratuits pour les enfants les plus vulnérables de Grande-Bretagne, a été vandalisée.

La barre du million a été atteinte mercredi matin. Le gouvernement britannique n’est pas obligé de répondre aux pétitions sur Change.org. Après 10 000 signatures de pétitions sur le site officiel gov.uk, le gouvernement britannique est officiellement tenu de répondre, tandis qu’après 100 000 signatures, les pétitions sont examinées pour débat au Parlement.

« En tant que fans de football multiraciaux, nous nous sentons enfin représentés par cette équipe d’Angleterre antiraciste et inclusive », ont déclaré les créateurs de la pétition, Shaista, Amna et Huda, sur Change.org, le site Web qui héberge les pétitions.

« Nous ne pourrions être plus fiers ou inspirés par notre magnifique équipe et par leur talent, leur bravoure, leur leadership et leur amour pour tous. L’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate joue pour nous TOUS.

« Leur vision est une vision inclusive et cela compte plus que JAMAIS – c’est pourquoi nous sommes fiers de cette équipe et pourquoi ils sont si chéris et aimés par beaucoup d’entre nous.

« Il ne devrait pas y avoir de place pour les racistes et le fanatisme dans le football ou la société. Notre équipe d’Angleterre nous a défendus tous, maintenant nous devons les défendre. »

Les abus racistes ont déjà été condamnés par l’Association anglaise de football et l’UEFA, ainsi que par de nombreux clubs, joueurs et personnalités influentes en Angleterre. Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a également condamné les abus, les qualifiant d' »impardonnables ».

Les plateformes de médias sociaux ont été averties qu’elles devaient prendre des mesures contre les messages racistes envoyés aux joueurs noirs d’Angleterre après la défaite de dimanche, sinon elles en subiraient les conséquences.

Le Times a rapporté que le gouvernement souhaite que les plateformes fournissent des détails sur ceux qui ont fait des commentaires racistes.

« Nous devons nous assurer que ces plateformes prennent des mesures et si elles ne le font pas, le gouvernement prendra des mesures contre elles », a déclaré à Sky News Stephen Barclay, secrétaire en chef du Trésor.