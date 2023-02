La pétition cherche à changer le visage des manifestations à Kelowna après une «nuisance» continue

La ville de Kelowna a déposé une pétition demandant une injonction pour empêcher les grands acteurs des manifestations du mandat COVID-19 de déranger les citoyens de Kelowna.

Une requête déposée auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 16 janvier nomme David Lindsay, des personnes inconnues opérant sous le nom de Common Law Education and Rights (CLEAR), John Doe et Jane Doe comme intimés.

Les manifestations anti-mandat qui se produisaient autrefois chaque semaine au parc Stuart de Kelowna sont maintenant réduites à une fréquence mensuelle.

La pétition affirme que les rassemblements violent le règlement de bon voisinage en perturbant la jouissance du parc par le public.

Elizabeth Anderson, l’avocate représentant la ville de Kelowna, a déclaré que l’injonction empêcherait les intimés de participer à des activités qui nuisent à l’utilisation et à la jouissance des espaces extérieurs du centre-ville de Kelowna. La pétition demande une injonction empêchant les activités, y compris les processions, les marches, la vente de marchandises, l’érection de tentes ou de pavillons, la création d’une nuisance, le blocage des routes, l’utilisation d’un appareil d’amplification de la voix, dans ou sur un parc ou une route de la ville dans le centre-ville de la Ville entre l’avenue des Loisirs et l’avenue Harvey, sans l’approbation préalable de la Ville.

Anderson a déclaré qu’il n’y avait pas encore de date d’audience fixée pour la pétition.

Six personnes ont déposé des affidavits, dont quatre agents des règlements, fournissant des preuves des manifestations fréquentes et des violations présumées des règlements et des perturbations causées par CLEAR

Un courriel d’un représentant de la Downtown Kelowna Association a été inclus dans les affidavits, affirmant que les manifestations hebdomadaires gênaient les commerces à proximité.

Les agents des règlements ont également fourni des déclarations indiquant qu’ils avaient distribué des avertissements et des billets lors des manifestations et qu’ils avaient été témoins des rassemblements.

Si l’injonction est accordée, cela permettrait à la police d’arrêter les intimés, et toute autre personne qui a été avisée de l’ordre, s’ils sont impliqués dans les rassemblements du centre-ville.

Lindsay devrait également comparaître devant le tribunal en février et mars pour des accusations d’agression résultant d’un incident survenu en août 2021.

