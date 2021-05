La pétition anti-olympique obtient des dizaines de milliers de signatures

Une pétition en ligne appelant à l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo a recueilli des dizaines de milliers de signatures depuis son lancement au Japon il y a quelques jours à peine.

Le déploiement de la pétition intervient avec Tokyo, Osaka et plusieurs autres régions sous l’état d’urgence, les infections à coronavirus augmentant en particulier de nouvelles variantes. L’état d’urgence doit expirer le 11 mai, mais certains rapports au Japon indiquent qu’il est susceptible d’être prolongé.

Les Jeux olympiques reportés doivent ouvrir dans un peu moins de trois mois le 23 juillet.

La pétition est adressée au président olympique international Thomas Bach, qui a l’intention de se rendre au Japon plus tard ce mois-ci. Il devrait rencontrer le relais de la flamme olympique le 17 mai à Hiroshima, et peut-être également se rendre à Tokyo où de petites manifestations anti-olympiques sont prévues.

Bien que 70 à 80% des citoyens japonais dans les sondages disent qu’ils veulent que les Jeux olympiques soient annulés ou reportés, rien n’indique que cela se produira. Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, le président du comité d’organisation de Tokyo, Seiko Hashimoto, et Bach ont déclaré à plusieurs reprises que les jeux se dérouleraient comme prévu.

Les organisateurs et le CIO ont dévoilé des soi-disant Playbooks la semaine dernière, expliquant les règles pour les athlètes et autres afin de montrer comment les Jeux olympiques peuvent être organisés au milieu d’une pandémie. Plusieurs épreuves tests ont été menées ces derniers jours et les organisateurs ont signalé quelques problèmes.

Le relais de la flamme olympique sillonne le Japon depuis un mois. Les organisateurs disent que huit personnes travaillant sur le relais ont été testées positives pour le virus.

Les Jeux olympiques de Tokyo sont devenus un exercice qui sauve la face pour le Japon, qui a officiellement dépensé 15,4 milliards de dollars pour les préparer. Pour le CIO, les Jeux Olympiques de Tokyo sont cruciaux puisque 73% de ses revenus proviennent de la vente de droits télévisuels.

Les organisateurs disent que les Jeux olympiques seront sûrs et sécurisés, « bien que les siennes aient été contestées par des spécialistes médicaux locaux, et dans un éditorial du mois dernier dans le British Medical Journal. Il a déclaré que les événements de masse comme les Jeux olympiques ne sont ni sûrs ni sécurisés.

Les organisateurs disent qu’ils auront besoin de 10 000 agents de santé pour soutenir les Jeux olympiques. Ils ont également demandé 500 infirmières supplémentaires, une fédération d’infirmières rechignée à la demande et 200 spécialistes en médecine du sport.

La pétition a été organisée par Kenji Utsunomiya, un avocat qui s’est présenté à plusieurs reprises pour le gouverneur de Tokyo. Il a enregistré environ 50 000 signatures dans les 24 heures suivant son lancement.

Le titre en anglais de la pétition se lit comme suit: Appel à l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo pour protéger la vie et les moyens de subsistance des peuples. «

La pétition suggère que les Jeux olympiques ne peuvent pas être organisés en toute sécurité et affirme que les jeux ont épuisé les finances pour d’autres besoins tels que le déploiement d’un vaccin COVID-19. Seuls 2% des Japonais ont été vaccinés. Le Japon a attribué 10500 décès au virus, ce qui est bon par rapport aux normes mondiales mais pas aussi bon que de nombreux voisins asiatiques.

Afin d’accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en juillet, nous devons consacrer un grand nombre de professionnels de la santé, des ressources précieuses telles que des installations médicales et du matériel médical, et diverses autres ressources, indique la pétition.

Dans une enquête menée par le journal national Mainichi, neuf gouverneurs préfectoraux ont déclaré qu’ils voulaient que les jeux soient annulés ou reportés à nouveau. La plupart des 47 gouverneurs ont refusé de répondre, affirmant qu’ils n’avaient aucun pouvoir de décision.

