La petite ville de Bliss, dans l’Idaho, est en train de “disparaître” — le photographe Jon Horvath y a créé une capsule de vie

Bliss, Idaho, est nichée dans la courbe de l’Interstate 84, qui serpente autour de la petite ville rurale en direction du nord vers la capitale de l’État, Boise, à environ 85 miles. Lorsque le photographe basé à Milwaukee, Jon Horvath, a visité Bliss pour la première fois à la fin de l’été 2013, il était en voyage sur la route après la fin d’une relation. À l’époque, environ 300 personnes y résidaient, desservies par une petite église communautaire, une école publique K-12, un restaurant, un bureau de poste, des stations-service, des motels et deux bars.

“Si vous vous retrouvez là-bas … ce sera probablement simplement pour remplir votre réservoir d’essence, peut-être prendre un repas rapide au restaurant, mais c’est probablement à peu près tout”, a expliqué Horvath lors d’un appel téléphonique.

Buck Hall, un résident de Bliss, a déclaré à Horvath lors de sa première visite que la ville avait autrefois vu plus de visiteurs réguliers, mais que la construction de l’autoroute il y a des décennies avait déplacé la circulation, se souvient le photographe. Autrefois un lieu de passage, Bliss est devenu un lieu de passage – une touche d’ironie sur un panneau de sortie.

Dans le désert juste au sud de Bliss, Horvath a repéré des ouvriers locaux au bord d’une route qui brûlait des broussailles qui s’étaient accumulées pendant l’hiver. “J’ai été attiré par la façon dont l’acte de défrichement et de régénération reflétait certains des thèmes plus larges du projet”, a déclaré Horvath. Le crédit: Jon Horvath

Horvath a tissé des photos de flèches trouvées (illustrées ici sur une route vers White Arrow Ranch, une station privée juste au nord de Bliss) tout au long du livre pour représenter un sens de la direction – ou une mauvaise direction. Le crédit: Jon Horvath

Oscar, un résident de Bliss Country Park, un parc de camping-cars et une communauté de maisons mobiles, que Horvath a brièvement rencontré par l’intermédiaire d’un pasteur local. Le crédit: Jon Horvath

“(Hall) a résumé l’état de la ville”, se souvient Horvath de cette première conversation. “Ses mots étaient: ‘Nous sommes une ville de 300 personnes, et 299 quand je mourrai.” (Depuis les photographies de Horvath de Bliss, un nouveau relais routier a créé des emplois supplémentaires dans la ville, mais le recensement de 2020 révèle que sa population est maintenant juste au-dessus de 250. Buck Hall est décédé en 2021, à l’âge de 75 ans.)

Les premières images de Horvath de Bliss ne faisaient qu’effleurer sa surface – il a pris les images attendues d’espaces détériorés ou vides qui contrastaient avec le nom de la ville, a-t-il expliqué – mais alors qu’il revenait au cours de trois ans, attiré par les gens qu’il y rencontrait et leurs histoires, une œuvre plus complexe a commencé à prendre forme.

Photographié lors d’une chasse au coyote, le résident local Jarad montre à Horvath son arme. Le crédit: Jon Horvath

Un chien nommé Fruit Snacks au saloon des Outlaws et Angel. “J’ai eu une brève rencontre avec le propriétaire de FS, qui voulait me montrer les dents broyées du chien”, a expliqué Horvath. Le crédit: Jon Horvath

En 1995, un avion de transport C-130 Hercules s’est écrasé dans le désert près de Bliss, tuant six personnes. “J’ai été amené sur le site de l’accident par un employé de l’État de l’Idaho et il a partagé que les visiteurs viendraient récupérer des pièces détachées en signe de souvenir”, a expliqué Horvath à propos d’un composite photo de restes qu’il a collectés. Le crédit: Jon Horvath

Maintenant un livre intitulé “This is Bliss”, le travail de Horvath ne suit pas un enregistrement traditionnel de style documentaire d’un lieu. Au lieu de cela, des photographies argentiques en noir et blanc et en couleur, des ferrotypes, des images d’archives, des éphémères et des objets numérisés de Bliss forment une sorte de capsule temporelle onirique. Pendant son séjour là-bas, Horvath a trouvé une manière différente de raconter une histoire sur l’Ouest américain. Plutôt que les explorations photographiques tentaculaires de la région prises par des photographes comme Robert Adams ou Stephen Shore, “This is Bliss” couvre principalement une petite zone – environ un mile de large – dans laquelle Horvath revenait continuellement, décollant les couches de la ville.

Horvath a rencontré Eldon Thompson (photo à l’extrême droite), qui lui a été présenté comme le “plus ancien résident restant à Bliss”, en 2014. “Je l’ai rencontré dans un cimetière local où il arrosait des fleurs qu’il avait placées sur sa propre tombe.” Horvath a rappelé. Thompson est décédé depuis la dernière visite de Horvath dans la ville. Le crédit: Jon Horvath

La reine et le roi du bal de promo Bliss Jessica et Brandon, photographiés au gymnase de leur école en 2014. Le crédit: Jon Horvath

“Il y a un niveau macro dans le travail qui portait sur une histoire plus longue et plus profonde de la région”, a déclaré Horvath, “et certaines des histoires que nous racontons sur nous-mêmes en tant qu’Américains.”

Bliss n’est peut-être qu’une petite marque sur la carte, mais elle fait partie d’histoires bien plus importantes : elle est située sur le sentier de l’Oregon, un passage permettant aux colons de s’étendre vers l’ouest pendant la ruée vers Manifest Destiny. C’est près de l’endroit où le motocycliste cascadeur Evel Knievel a tenté (et échoué) de sauter Snake River Canyon en 1974, a souligné Horvath. Et c’était la maison plus tard dans la vie de l’ami de l’auteur JD Salinger, Holden Bowler, pour qui le célèbre protagoniste de “Catcher in the Rye” de Salinger, Holden Caulfield, a été nommé.

“Il y a tous ces événements mythiques dans notre propre histoire qui (ont) fini par avoir une certaine présence dans cette ville”, a déclaré Horvath,

Mais il y a aussi ce que Horvath appelle une “micro ligne” dans le récit, de la vie des résidents à sa propre “quête pour redécouvrir ce que le” bonheur “pourrait être”. Il a ajouté: “Une mythologie existe là-bas aussi … mon arrivée en ville a coïncidé avec un redémarrage de ma propre vie.”

Horvath a travaillé pour capturer un sens du lieu et de l’ambiance autour de Bliss, et a été attiré par cette scène entre deux camions pour son illusion visuelle. Le crédit: Jon Horvath

Au White Arrow Ranch, le propriétaire Ron a construit l’infrastructure de la ferme à la main, a déclaré Horvath. Le crédit: Jon Horvath

Certaines de ses expériences à Bliss ressemblent à de la fiction, a déclaré Horvath – comme la fois où il a été servi par un barman nommé Cendrillon. Hall lui a demandé une fois de conduire jusqu’à une falaise au clair de lune et il trouverait une formation rocheuse que la légende locale a consacrée comme le profil escarpé d’un chef amérindien; Horvath l’a fait et a pris une photo, qui est devenue une carte postale auto-imprimée jointe au livre.

Au cours d’une visite, il s’est rendu en voiture à une tombe voisine avec seulement six parcelles, marquées par des croix en bois blanches tordues et un panneau délavé gravé avec “Chinese Memorial Cemetery”. Une brochure historique que Horvath a achetée dans une station-service locale affirme que les parcelles contiennent les corps de 16 cheminots migrants qui sont morts dans une explosion en 1883 et ont été enterrés ensemble, bien que ce total soit contesté.

Un mémorial en bordure de route pour les victimes d’un accident de voiture. Horvath a déclaré qu’une serveuse de l’Oxbow Cafe lui avait recommandé de photographier le site car les victimes de l’accident étaient ses amis du lycée. Le crédit: Jon Horvath

Toutes nos histoires et nos souvenirs façonnent un lieu, aussi imparfaits soient-ils. Horvath n’est pas un historien, et alors qu’il rassemblait des anecdotes et des enregistrements de Bliss, il a dit qu’il les acceptait tous, vérifiés ou non, dans le cadre des archives de la ville. “J’ai adoré l’idée de rencontrer Buck Hall sur le bord de la route, et il (me raconte) des histoires”, a-t-il ajouté. « Sont-ils vrais ? Ne sont-ils pas vrais ? Peut-être que dans un autre univers, cela aurait de l’importance.

À juste titre, à la fin de “This is Bliss”, Horvath a écrit un court métrage de fiction vaguement basé sur ses expériences là-bas.

“Soit nous embellissons, soit nous prenons des libertés, soit nous leur apportons une partie de notre invention”, a-t-il déclaré.

“C’est le bonheur,” publié par Yoffy Press et FW:Books, est disponible dès maintenant.

Image du haut : Buck Hall reflété dans le capot de la voiture de Horvath.