La petite sirène originale conçue par l’artiste noir Dan Haskett

La petite Sirène revient sur grand écran et il y a BEAUCOUP de gens #FFFFFF qui ne sont pas contents de la dernière itération mélanée de la princesse Disney. Cette histoire est uniquement destinée à mettre en colère ces personnes et à faire connaître une autre légende noire. Prendre plaisir!

Comme la plupart d’entre vous le savent, Halle Bailey a été choisie comme la nouvelle “Ariel” dans la prochaine version live-action du classique des années 90, et les Blancs perdent leur esprit épris de mayo. Nous avons vu ce film métaphorique une multitude de fois au fil des ans et deux fois en 2022 avec l’acteur Steve Toussaint qui joue “The Sea Snake” Corlys Velaryon dans le Jeu des trônes retombées Maison du Dragon et Ismaël Cruz Cordova de Seigneur des Anneaux : Anneaux de Pouvoir aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, les Blancs veulent seulement que les Noirs existent dans la vraie vie et parfois même pas alors.

Lorsque toute la fumée des oreilles caucasiennes se dissipe, ils pourraient bien se rendre compte que l’OG Ariel a été conçu et dessiné par un homme noir nommé Dan Haskett.

M. Haskett a également conçu “Belle” pour La Belle et la Bête, les premières ébauches du personnage qui allait devenir Ursula, ainsi que des personnages pour The Simpson’s, Looney Toons, Sesame Street et bien d’autres. L’essentiel est que Dan Haskett est un G et sera respecté.

Plus tôt cette année, un YouTuber noir nommé Toonrific Tariq a eu le privilège d’interviewer l’artiste légendaire et il a partagé de nombreux bijoux que vous devez entendre, que vous soyez animateur, artiste ou que vous travailliez à la banque. Vérifiez cela ci-dessous.

Nous ne nous attendons pas à ce que les trolls blancs en colère cessent d’être des trolls blancs en colère, mais la réaction raciste a offert l’occasion de présenter une plus belle histoire des Noirs que beaucoup de gens n’ont probablement jamais connue.

Nous serons en salles pour La Petite Sirène le 26 mai 2023, d’accord ?