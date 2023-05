« La Petite Sirène »: Jacob Tremblay parle de remplir les nageoires emblématiques de Flounder – National

Comme la plupart des adolescents, Jacob Tremblay ne se souvient pas de la première fois qu’il a regardé La petite Sirène.

L’acteur de 16 ans n’était pas né lorsque le film original est sorti en 1989, mais le film emblématique de Disney était de toute façon ancré dans son enfance. Même avant d’être choisi comme le meilleur ami d’Ariel Flounder, il savait chanter la partition parce qu’il a grandi avec.

L’histoire continue sous la publicité

Tremblay n’avait que 13 ans lorsqu’il s’est vu confier le rôle principal de doubleur dans la dernière réinvention de l’action en direct de Disney. Il s’est mis à la place de Flounder – ou plutôt, des nageoires – pour raconter l’histoire d’une jeune sirène, Ariel, qui passe un accord avec une méchante sorcière de la mer pour se faire pousser des jambes et vivre sur terre afin de tomber amoureuse d’un prince, le tout à le prix de sa voix.

Aux côtés de stars comme Halle Bailey dans le rôle d’Ariel, Daveed Diggs dans le rôle de Sebastian, Awkwafina dans le rôle de Scuttle et Melissa McCarthy dans le rôle d’Ursula, les performances de Tremblay et de ses compagnons de casting donneront envie au public du monde entier de faire partie de leur monde.

Tremblay a donné à Global News un aperçu de la magie de la fabrication La petite Sirèneet a loué le film pour avoir satisfait la nostalgie tout en disant à toute une nouvelle génération d’enfants qu’ils ne devraient pas avoir à faire taire leur voix pour être entendus.

—

Était-ce intimidant de jouer un rôle aussi connu que La petite Sirène‘s Flounder?

Jacob Tremblay : Oui, c’était vraiment assez intimidant de recréer un personnage, mais le truc avec ce film, c’est que tout le monde dans le film était sur le plateau au début. Donc, se mettre au travail avec Halle, Daveed et Awkwafina… tous ces gens étaient vraiment gentils et vraiment très sympathiques et vous ont fait sentir les bienvenus. Rob Marshall est un réalisateur fantastique et il m’a donné confiance en moi sur le plateau. Donc, c’était une super expérience.

Vous avez déjà exprimé une créature marine animée une fois dans Disney’s Lucasmais était-ce différent de jouer Flounder ?

Très différent. La chose à propos Lucas c’est que j’étais enregistré dans une cabine, et c’est ce à quoi j’étais habitué. Mais pour celui-ci, nous étions tous ensemble, et ils l’avaient mis en place comme une scène. C’était moi, Daveed et Awkwafina et ils avaient des caméras qui capturaient nos expressions afin qu’ils puissent les implémenter dans l’animation. Ensuite, Rob Marshall était là pour nous diriger, et Halle était là pour livrer ses répliques. Nous pouvions donc vraiment nous riffer, et il y a en fait étonnamment beaucoup d’improvisation, ce à quoi je ne m’attendais pas du tout.

L’histoire continue sous la publicité

La petite Sirène C’est la première fois que vous chantez dans un film. Vos camarades de casting vous ont-ils donné des indications?

J’étais assez nerveux au début, mais tout le monde était tellement gentil avec moi. Je me sentais nerveux parce qu’évidemment, avec tous ces gens autour, vous voulez vous assurer que vous vous donnez à 100% et que vous pouvez les suivre. Je me souviens d’avoir entendu Halle chanter pour la première fois en personne, et cela m’a donné la chair de poule. Cela a fait pleurer tout le monde dans la salle. Cela a fait hurler ma mère parce qu’elle a grandi avec l’original. Voir ça en personne était vraiment spécial. C’était comme une grande famille à la fin de la journée.

Le flet ressemble beaucoup plus à un poisson réel dans la réinvention. Certaines personnes ont même dit qu’il avait l’air un peu effrayant. Qu’avez-vous pensé en voyant le design des personnages ?

J’ai bien aimé parce que c’était à l’époque où Le roi Lion était sorti récemment, alors Disney optait pour cette représentation réaliste dans leur action en direct. Je pense que les designs ont vraiment bien fonctionné ensemble. Quand les animaux sortent de l’eau et parlent à Ariel, je pense que ça lui va très bien. Je ne sais pas à quoi cela ressemblerait si c’était différent. Je pense que le but de ce film est de rendre les animaux réels. D’une certaine manière, cela rend l’océan si familier. Dans Sous la mer, ils ont ces belles créatures et elles sont si joliment chorégraphiées. Il est difficile de croire que chacun de ces animaux existe dans la vraie vie. C’est juste fou.

L’histoire continue sous la publicité

Cette version de La petite Sirène changé quelques paroles de chansons et changé le message général de l’histoire. Avez-vous approuvé?

Je l’aime beaucoup. Les changements apportés aux chansons originales, les ajustements, sont si mineurs que je n’ai même pas réalisé qu’il y avait une différence. Il y a aussi de nouveaux personnages, ce qui est génial. Ils sont allés encore plus loin dans des personnages comme le prince Eric, qui a maintenant sa propre chanson. L’interprétation de cette chanson, et même la romance entre le prince Eric et Ariel, est vraiment cool car ils en font autant une amitié entre eux qu’il y a une romance. Ce n’était pas vraiment là dans l’original.

De quoi les fans dévoués peuvent-ils La petite Sirène attendre du nouveau film?

Ils peuvent attendre les personnages qu’ils aiment encore plus en profondeur, et de nouvelles chansons, de nouveaux personnages pour les aider dans leur développement. Je suis vraiment excité pour les fans originaux d’en être témoins.



—

Cette interview a été éditée et condensée.

—

« La Petite Sirène » est présentement à l’affiche dans les cinémas partout au Canada.