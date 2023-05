« La Petite Sirène » a donné envie aux cinéphiles d’être sous la mer le week-end du Memorial Day.

Le remake en direct de Disney de son classique animé de 1989 a facilement dépassé la concurrence, rapportant 95,5 millions de dollars sur 4 320 écrans en Amérique du Nord, selon les estimations du studio dimanche.

Et Disney estime que le film mettant en vedette Halle Bailey dans le rôle de la sirène titulaire Ariel et Melissa McCarthy dans le rôle de son ennemi juré de la sorcière de la mer Ursula atteindra 117,5 millions de dollars à la fin des vacances. Il s’agit de la cinquième plus grande ouverture du week-end du Memorial Day.

Il déplace « Fast X » à la première place. Le 10e volet de la franchise « Fast and Furious » avec Vin Diesel a pris du retard par rapport aux versions plus récentes de la série, rapportant 23 millions de dollars sur le marché intérieur pour un total de 108 millions de dollars sur deux semaines pour Universal Pictures.

Dans son quatrième week-end, Disney et Marvel » Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ” a rapporté environ 20 millions de dollars en Amérique du Nord pour prendre la troisième place. Il a maintenant rapporté 299 millions de dollars au pays.

La performance de « La Petite Sirène » représente en quelque sorte un rebond pour les remakes animés en direct de Disney, et il est probable qu’ils continueront à venir indéfiniment. La mauvaise réception et la pandémie ont eu quelques redémarrages récents, soit de mauvaises performances, soit de sauter des sorties en salles pour Disney +, notamment « Dumbo », « Mulan » et « Pinocchio ».

« Cela fonctionne tant que les films sont livrés », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias pour Comscore. « C’est formidable pour Disney de pouvoir accéder à ses archives en faisant revivre ces titres qui ont commencé comme d’énormes succès dans le domaine de l’animation. »

L’ouverture le place au premier rang des remakes de Disney, avec une performance similaire à « Aladdin » de 2019, bien qu’il soit bien en deçà de « La Belle et la Bête » de 2017, qui s’est ouvert à plus de 170 millions de dollars, et de « Le Roi Lion » de 2019. », qui a rapporté plus de 190 millions de dollars lors de son premier week-end.

Le public a pensé que c’était livré. Le film avait un A CinemaScore et, selon les sondages à la sortie, comptait plus d’acheteurs de billets âgés de 25 à 34 ans que d’enfants, ce qui suggère que les adultes nostalgiques étaient essentiels.

« La composante multigénérationnelle de cela ne peut être surestimée », a déclaré Dergarabedian.

Les critiques étaient plus tièdes. Le film est actuellement à 67% sur Rotten Tomatoes. Dans sa critique, Lindsey Bahr de l’Associated Press l’a qualifiée d ‘ »entreprise quelque peu terne avec des étincelles de bioluminescence » qui, comme trop de remakes de Disney, « priorise la nostalgie et la familiarité plutôt qu’une narration visuelle convaincante ».

Elle a dit que Bailey, la moitié du duo sœur R&B Chloe x Halle, brillait toujours avec une « belle présence » et une « superbe voix ».

Réalisé par Rob Marshall avec un budget annoncé de 250 millions de dollars avant commercialisation, « The Little Mermaid » raconte l’histoire d’une fille capricieuse et désireuse qui conclut un marché diabolique pour échanger ses nageoires contre une paire de jambes. Il présente les chansons d’Alan Menken et Howard Ashman, dont « Part of Your World » et « Under the Sea », qui ont aidé le film original à déclencher une renaissance de l’animation Disney dans les années 1990.

La quatrième place est allée au « The Super Mario Bros. Movie » d’Universal, qui continue d’atteindre de nouveaux sommets lors de son huitième week-end. Désormais disponible à la location en VOD, il a tout de même rapporté 6,3 millions de dollars en salles. Son total cumulé de 559 millions de dollars fait de Mario et Luigi les plus gros revenus de l’année jusqu’à présent.

Les bandes dessinées n’ont pas pu résister à Ariel alors que les autres nouveautés de la semaine ont coulé.

« The Machine », une comédie d’action mettant en vedette le comédien Bert Kreischer, a terminé cinquième avec 4,9 millions de dollars sur le marché intérieur. Et « À propos de mon père », la vaste comédie mettant en vedette Sebastian Maniscalco et Robert De Niro, a terminé sixième avec 4,3 millions de dollars.

Il n’est pas clair si « La Petite Sirène » aura des jambes – ou des nageoires – à l’avenir. La semaine prochaine apporte la sortie de l’animation « Spider-Man: Across the Spider-Verse », avec « Transformers: Rise of the Beasts » arrivant la semaine suivante.

Andrew Dalton, Associated Press

