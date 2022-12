“La Petite Sirène” et “Iron Man” rejoignent le National Film Registry

Un groupe de comédies notables figuraient également parmi les sélections : « Hairspray », la comédie musicale de John Waters de 1988 sur une adolescente pétillante et en surpoids de Baltimore et ses amis qui intègrent une émission de danse télévisée locale au début des années 1960 ; « Cyrano de Bergerac », l’adaptation de la comédie d’aventure de Michael Gordon en 1950 qui a fait de José Ferrer le premier interprète hispanique à remporter l’Oscar du meilleur acteur ; et “House Party”, le film de Reginald Hudlin de 1990 sur un lycéen qui s’échappe, une comédie qui a introduit la musique hip-hop et le nouveau jack swing dans le grand public américain.

La bibliothèque permet également au public de proposer des films à sa site Internet , et d’autres titres qui ont été parmi les plus soumis étaient le classique d’horreur « Carrie » de Brian De Palma de 1976, une adaptation du roman de Stephen King du même titre ; et « Betty raconte son histoire » (1972), le film de Liane Brandon qui a été le premier documentaire indépendant du mouvement des femmes à explorer les questions d’image corporelle, d’estime de soi et d’apparence dans la culture américaine.

Mercredi, la bibliothèque prévoit d’annoncer qu’un total de 25 autres films, datant de 1898 à 2011, seront honorés pour leur importance historique et culturelle et ajoutés au registre, contribuant ainsi à les préserver pour les générations futures.

“ La petite Sirène “, le film d’animation Disney de 1989 qui tourne autour d’une sirène adolescente rebelle fascinée par la vie sur terre, fait partie des films qui ont été sélectionnés pour être conservés cette année à la Bibliothèque du Congrès. Registre national du film . Sont également ajoutés “Homme de fer” (2008), le premier film de l’univers cinématographique Marvel, et “ Quand Harry rencontre Sally », la comédie romantique bien-aimée de 1989 qui commence avec deux diplômés universitaires qui se lancent dans une traversée du pays de Chicago à New York.

Deux films de genre importants ont également été inclus : « The Ballad of Gregorio Cortez » (1982), le western de Robert M. Young qui faisait partie du mouvement cinématographique chicano des années 1980 et mettait en vedette Edward James Olmos ; et “Super Fly” (1972), le commentaire brûlant de Gordon Parks Jr. sur le rêve américain considéré comme un classique du genre Blaxploitation.

Les Oscars ne sont pas avant mars, mais les campagnes ont commencé. Kyle Buchanan couvre les films, les personnalités et les événements en cours de route. Nominations aux Golden Globes : Voici quelques-uns des snobs et des surprises les plus surprenants de la liste des nominés de cette année.

Prix ​​Gotham : Lors du premier show officiel de la saison, “Everything Everywhere All at Once” a remporté gros.

Récompenses des Gouverneurs : Des stars comme Jamie Lee Curtis et Brendan Fraser ont travaillé dans une salle pleine d’électeurs de l’académie lors de l’événement, qui est considéré comme un baromètre de l’enthousiasme de l’industrie cinématographique.

Rian Johnson: Le réalisateur de “Glass Onion” explique le plan de streaming de sa franchise “Knives Out”.

Quatre films qui ont innové dans la représentation des problèmes LGBTQ+ à l’écran ont également été sélectionnés : “Behind Every Good Man” (1967), le court métrage étudiant de Nikolai Ursin qui offrait un aperçu précoce de la fluidité des genres noirs à Los Angeles ; “Word Is Out: Stories of Some of Our Lives” (1977), qui a été créé par six cinéastes queer connus collectivement sous le nom de Mariposa Film Group et qui mettait en vedette un groupe diversifié d’homosexuels et de lesbiennes discutant de leur vie à un moment où tel à l’écran les représentations étaient rares; “Tongues Untied” (1989), un essai vidéo de Marlon Riggs sur les hommes noirs aimant les hommes noirs ; et le film le plus récent à rejoindre le registre, « Pariah » de Dee Rees (2011), sur une adolescente noire de Brooklyn alors qu’elle se réconcilie avec son identité.

La programmation honore également neuf documentaires, dont le plus ancien film de la classe de cette année, “Mardi Gras Carnival” (1898), la plus ancienne séquence connue du festival de la Nouvelle-Orléans. Elle a longtemps été considérée comme perdue avant d’être récemment découverte dans un musée aux Pays-Bas. Parmi les autres films de non-fiction ajoutés, citons “Titicut Follies” (1967), le regard classique de Frederick Wiseman à l’intérieur de la prison d’État de Bridgewater pour criminels aliénés dans le Massachusetts qui a révélé la maltraitance des patients; et « Union Maids » (1976), un portrait de trois militantes syndicales impliquées dans les mouvements ouvriers du début des années 1930 à nos jours. Ce film a été réalisé par Julia Reichert, décédée la semaine dernière, James Klein et Miles Mogulescu.

La Bibliothèque du Congrès a déclaré dans un communiqué que ces ajouts portent à 850 le nombre total de titres inscrits au registre, choisis pour “leur importance culturelle, historique ou esthétique pour préserver le patrimoine cinématographique de la nation”. Les films doivent avoir au moins 10 ans pour être éligibles et sont choisis par Carla Hayden, la bibliothécaire du Congrès, après consultation des membres du National Film Preservation Board et d’autres spécialistes. Plus de 6 800 films ont été nominés par le public cette année.

Une émission spéciale télévisée, mettant en vedette plusieurs de ces titres et une conversation entre Hayden et l’historienne du cinéma Jacqueline Stewart, sera diffusée le 27 décembre sur TCM.