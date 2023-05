C’est le monde de Halle Bailey, nous vivons juste dedans

La petite Sirène a atteint 117 millions de dollars au box-office du week-end du Memorial Day avec une pure magie Disney qui a ébloui les cinéphiles de tous âges lors du lancement Halle Bailey dans la superstar.

Le film mondialement attendu a inspiré d’innombrables moments viraux mettant en scène de petites filles noires se tenant au-dessus de Halle Bailey, se déguisant en sirènes, célébrant leur Ariel lors de soirées à thème et collectant des produits phares qui continuent de se vendre partout.

Alors ils vont juste manger des amis d’Ariel comme ça avant le film 🧜🏽‍♀️ 🦀 🐠 🦞 🥔 🥚 🌽 pic.twitter.com/0O3BxsBA39 — 𝙳 𝙰 𝚁 𝚁 𝙴 𝙻 𝙻 𝙳 𝙰 𝚂 𝙷 (@DarrellTheDon) 28 mai 2023

À Orlando, les familles ont été invitées à une « écoration de coquillages » interactive avec des jouets, des livres, des vêtements et d’autres objets indispensables. La petite Sirène whoozits et quoi de neuf.

Une toute nouvelle ligne de poupées inspirée du film et créée par Mattel a fait sensation lors de l’événement avec d’adorables fans de petites sirènes.

Parmi les autres points forts, citons les produits créés en collaboration avec des marques détenues et fondées par des Noirs comme Crème solaire fille noire et La fille de Carol qui célèbrent le pouvoir de la joie noire.

Black Girl Sunscreen est une lotion SPF 30 formulée pour les femmes de couleur pour protéger la peau sans laisser de plâtre blanc et Carol’s Daughter est une célèbre collection de produits capillaires naturels créés pour laisser chanter vos boucles.

Selon le synopsis officiel du film, «La petite Sirène est l’histoire réinventée de la belle et fougueuse jeune sirène Ariel avec une soif d’aventure qui aspire à en savoir plus sur le monde au-delà de la mer – et tout en visitant la surface – tombe amoureuse du fringant Prince Eric.

Alors qu’il est interdit aux sirènes d’interagir avec les humains, Ariel suit son cœur et conclut un accord avec la méchante sorcière de la mer Ursula, ce qui lui donne une chance de faire l’expérience de la vie sur terre tout en mettant finalement sa vie (et la couronne de son père) en danger.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Quelle était votre partie préférée de La petite Sirène? Pensez-vous que Halle sera nominée pour un Oscar (à la Jennifer Hudson dans Filles de rêve) ? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter La petite Sirène sur le dos.