La Petite Sirène avait Ursula. Où sont passés tous les méchants de Disney ?

Quand le remake live-action de Disney Le Petite Sirène sort le 26 mai, le public pourra enfin voir la vision de Melissa McCarthy sur l’un des méchants les plus emblématiques de tous les temps : Ursula. La pieuvre sorcière de la mer, initialement exprimée par Pat Carroll et inspirée de la drag queen Divine, est l’incarnation d’un méchant classique de Disney : résolument diabolique et égoïste, avec un hymne campy en plus. Mais avec une nouvelle version de ce personnage de retour sur nos écrans, vous réaliserez peut-être que cela fait un certain temps que Disney n’a pas produit un antagoniste aussi effrontément méchant qu’Ursula. Ce genre de méchanceté débridée est devenue une sorte de relique dans la dernière narration originale du studio d’animation, ce qui pourrait vous faire vous demander : où sont tous les méchants ?

Autrefois un incontournable des longs métrages d’animation de Disney, en particulier des comédies musicales, les méchants ont lentement été éliminés au profit d’histoires comme Congelé II ou Encanto qui se concentrent davantage sur le conflit intérieur de notre héros avec lui-même. Plutôt que d’affronter un archétype maléfique qui travaille à sa chute, notre génération actuelle de héros combat ses propres démons, agit comme son propre repoussoir et doit surmonter ses propres erreurs.

Le changement marque l’un des changements les plus importants de l’histoire des contes de fées de Disney, peut-être juste après le passage de l’animation 2D au CGI. Pendant plus d’un demi-siècle, le méchant avait occupé une place importante dans ces histoires, à commencer par la méchante reine dans le tout premier long métrage d’animation, Blanche-Neige et les sept nains. La belle-mère de Cendrillon, le capitaine Crochet et Maléfique ont rapidement suivi pendant l’âge d’or, et finalement, lorsque la « Renaissance Disney » a commencé en 1989, des méchants comme Ursula, Jafar et Scar ont poursuivi la tradition.

C’est une narration classique, chacun jouant un rôle clé dans la conduite de l’intrigue et dans le développement du personnage de notre héros. Qu’il s’agisse de les enfermer dans une tour, de leur voler leur voix ou d’essayer de les tuer dans une prise de pouvoir, ces personnages mettent le ballon en mouvement et servent de personnage tangible à vaincre.

Mais ces derniers temps, ces archétypes se sont progressivement estompés. Alors que La princesse et la grenouille (2009) et Emmêlé (2010) nous ont donné respectivement le Dr Facilier et la Mère Gothel, nous n’avons pas vu de méchant traditionnel depuis 2013. Même dans ce cas – Hans de Congelé – le méchant pâlit par rapport au conflit qu’Elsa a avec ses propres pouvoirs. Ce thème a continué dans la suite du film, où Elsa a eu du mal à trouver où elle et ces pouvoirs appartenaient. De même, en 2016 Vaiana, le personnage principal se lance dans une quête océanique aventureuse de découverte de soi. Et plus récemment, en 2021 Encantole principal conflit de Mirabel est son désir d’approbation et de but au sein de sa famille magique alors qu’elle se bat pour restaurer leurs pouvoirs en déclin.

Mais pourquoi exactement ce changement s’est-il produit ? Les modèles de narration de Disney ont toujours évolué au fil du temps, mais généralement cette évolution a été guidée par (et peut être retracée) les succès et les échecs précédents.

Par exemple, lorsque La petite Sirène a revitalisé le département d’animation agité du studio en 1989, la société a doublé sur les contes de fées et l’équipe d’écriture de chansons de Howard Ashman et Alan Menken – résultant en La belle et la Bête et Aladdin. Il a également commencé le trope toujours actif d’une chanson « I Want », dans laquelle le personnage principal chante ses désirs au début du film, avec « Part of Your World ».

Plus récemment, lorsque des chiffres décevants au box-office pour La princesse et la grenouille ont été blâmés sur le titre dissuadant les garçons, Raiponcele titre de a été remplacé par le plus non sexiste Emmêléet la tendance des adjectifs à succès s’est bien sûr poursuivie avec Congelé.

Alors, qu’est-ce qui aurait pu inspirer cet éloignement du format traditionnel héros contre méchant?

S’il y a quelque chose dans le monde de l’animation qui aurait pu provoquer un tel changement sismique, c’est bien Pixar. Depuis ses origines en produisant le tout premier long métrage d’animation CGI avec les années 1995 Histoire de jouet, le studio (maintenant une filiale de Disney) a complètement réinventé le genre – à la fois en termes de style d’animation et de types d’histoires qu’ils racontaient. Les thèmes, les lieux et les personnages de Pixar ont brisé les conventions à maintes reprises, et le studio a même viré dans la voie de Disney en s’essayant à un film de princesse avec Braver.

Le succès des films de Pixar a probablement permis aux cinéastes de sortir des sentiers battus et de réimaginer ce que pourrait être un long métrage d’animation Disney. Cette nouvelle voie plus large, qui a conduit Disney à des films acclamés comme Vaiana et Encanto, s’est avéré un succès commercial et critique, et a abouti à de nouvelles histoires révolutionnaires racontées de nouvelles manières passionnantes. Et parfois, cela signifiait qu’il n’y avait pas de méchants.

Mais Congelé II, qui a reçu un accueil plus mitigé en 2019, montre quelques-uns des pièges qui peuvent accompagner cette nouvelle approche. Dans le film, Elsa est guidée par une voix mystérieuse dans un voyage de découverte de soi pour protéger son royaume d’une malédiction. Si cela semble un peu abstrait, c’est parce que ça l’est. Les docu-séries Vers l’inconnu : faire Frozen II suit la dernière année de production du film et les défis auxquels l’équipe créative a été confrontée pour élaborer un récit clair. À quelques mois de la date de sortie du film, ils ne savaient toujours pas qui était la voix qui appelait Elsa, et les commentaires des projections de tests répétées ont mis en évidence le manque de clarté de l’histoire. Dans ce cas, la lutte contre le concept abstrait des « éléments » associé au voyage intérieur consistant à trouver sa place s’est avérée très difficile à décrire clairement à l’écran. C’est dans un cas comme celui-ci, où l’histoire devient confuse, que la valeur d’avoir un méchant est vraiment perçue.

Alors qu’une dynamique traditionnelle entre gentils et méchants peut sembler plus simple et moins nuancée que des héros compliqués confrontés à des batailles internes complexes, les deux approches font souvent la même chose. Un méchant est à son meilleur lorsque sa présence facilite le voyage intérieur et la croissance éventuelle de notre héros – et le fait de manière active et cinématographique.

Prendre La petite Sirène Par exemple. Un peu comme Vaiana ou Congelé, ce film parle d’un personnage aux prises avec l’équilibre entre son amour de la famille et son désir de les laisser derrière eux pour quelque chose de plus. La différence est l’inclusion d’Ursula, qui facilite ce voyage et aide ainsi à le dépeindre de manière très linéaire et active. Avec Ursula là pour pousser Ariel dans une certaine direction, son combat devient un dialogue au lieu d’un monologue. « La vie est pleine de choix difficiles, innit? » dit Ursula, avant de lancer l’intrigue du film en forçant Ariel à faire ce choix difficile.

Le rôle que jouent les méchants comme Ursula est inestimable, que ce soit en tant que substituts des propres démons intérieurs de notre héros, en déjouant leurs grands projets ou en idiots amusants et campeurs que nous aimons voir vaincus. Sans oublier que les méchants sont livrés avec d’excellents accessoires: un showstopper comme « Poor Unfortunate Souls », des produits empoisonnés ou un acolyte comique comme Iago – qui sont tous plus divertissants qu’une malédiction vague et mystérieuse.

Pour l’instant, nous pouvons nous tourner vers la multitude de remakes en direct pour nous rappeler ce qui nous manque. Ces films, ainsi que le succès de récits comme Cruelle et maléfiquedevrait également susciter l’espoir que le studio n’a pas perdu de vue la valeur que les méchants peuvent détenir.

Mais jusqu’à ce que ces tentatives d’action réelle inspirent un retour en forme sur le front de l’animation, ces méchants classiques continuent de manquer à l’action. Pour emprunter une phrase : « Vous constaterez qu’aujourd’hui / j’ai réparé toutes mes voies / je me suis repenti, j’ai vu la lumière et j’ai changé.” Mais est-ce que cet interrupteur va rester ? Quand La petite Sirène inauguré le retour des contes de fées pour la première fois depuis 1959 Belle au bois dormant, il a prouvé qu’un retour en forme est toujours possible pour la Maison de la Souris. Et bientôt, un méchant animé emblématique pourrait revenir sur notre chemin. Qui sait? Peut-être que quelqu’un à Disney est en train de dessiner une paire de sourcils sinistres et méchants au moment où nous parlons.