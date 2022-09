La petite partie de la Grande-Bretagne de Kelowna s’exprime sur la mort de la reine – Kelowna Capital News

La propre tranche de la Grande-Bretagne de Kelowna s’est prononcée à la mémoire de la reine Elizabeth II, le jour de sa mort.

Elizabeth, la plus ancienne monarque britannique et chef d’État canadien, est décédée à l’âge de 96 ans le 8 septembre.

Jules Taschereau, propriétaire de Limey the British Shop, a déclaré que la mort de la reine est “dévastatrice et très choquante… c’est un jour très triste”.

La reine était un leader fort de la famille royale et est restée en dehors de la politique, a déclaré Taschereau.

Taschereau a déclaré qu’elle, comme les autres Britanniques, avait grandi avec la reine. L’un de ses premiers souvenirs d’enfant est d’avoir assisté au jubilé d’argent électrique, célébrant le 25e anniversaire de la reine sur le trône.

Le fils de feu la reine sera officiellement couronné roi Charles III, en tant que successeur de la couronne, à une date ultérieure.

