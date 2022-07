La petite maman de Tristan Thompson, Maralee Nichols, montre sa taille minuscule alors qu’il attend un deuxième enfant avec Khloe Kardashian

La maman du bébé de TRISTAN Thompson, Maralee Nichols, a montré sa silhouette mince après l’annonce de la nouvelle que le joueur de la NBA attend à nouveau.

La star des Chicago Bulls doit accueillir un deuxième enfant avec son ex Khloe Kardashian, qu’il a trompé avec Maralee.

Instagram/MaraleeNichols

La maîtresse de Tristan Thompson, Maralee Nichols, a partagé une photo sexy sur Instagram[/caption]

Getty Images – Getty

Mercredi, Maralee a profité de son histoire Instagram pour partager une vidéo d’elle-même.

Elle a montré sa petite taille, portant des vêtements de sport et tenant son téléphone devant son visage.

Dans la légende, l’entraîneur de fitness a jailli: “Cali météo>.”

Elle semblait se tenir dans un garage, posant dos à la porte ouverte.

Le décolleté de Maralee était pleinement visible dans le cliché sexy, qui a été publié quelques jours après la nouvelle explosive selon laquelle Tristan allait avoir un deuxième enfant avec Khloe.

TMZ a d’abord annoncé la nouvelle, révélant que l’ancien couple devait accueillir un autre bébé – cette fois via une mère porteuse.

Le point de vente a allégué que le deuxième enfant de Khloe était attendu dans les prochains jours, s’il n’était pas déjà né, et que la mère porteuse était enceinte lorsque Tristan a trompé Maralee.

Lui et sa maîtresse ont accueilli un fils en décembre, le nommant Theo, bien que l’athlète ne soit apparemment pas impliqué dans sa vie.





JETER DE L’OMBRE

Maralee est récemment revenue sur les réseaux sociaux avec un message louche après l’annonce de la nouvelle.

Les fans ont supposé qu’elle fouillait Tristan avec son premier message après la bombe du bébé.

Travaillant une paire de jeans délavés avec ses longs cheveux bruns, elle pencha la tête en arrière vers la caméra tout en montrant ses courbes.

“La maman de Theo”, l’instructeur de fitness a simplement intitulé son cliché sensuel.

“Magnifique, nous avons besoin de vos réflexions sur le trashtan”, a écrit un fan sous la photo de Maralee.

“La maman ET le papa de Theo tout en un”, a écrit un autre.

« Est-ce que Tristan a essayé de voir Théo ? Tu es magnifique », a écrit un troisième.

« Où est le père de Théo ? plaisanta un quatrième.

NOUVELLES DE BÉBÉ

Les deux publications font suite à la nouvelle choquante.

Khloe et Tristan partagent True, 4 ans, et ont leur nouveau bébé via une mère porteuse.

Leur conception survient juste un mois avant que son infidélité ne soit découverte par elle – et plus tard, dans son émission Hulu.

Un représentant de la star de The Kardashians a déclaré : « Nous pouvons confirmer que True aura un frère qui a été conçu en novembre.

Un initié a révélé à PageSix : “Khloé a toujours voulu un petit frère pour True et a décidé d’aller de l’avant avec le bébé avec le soutien de sa famille.”

La source a ajouté que bien que les deux attendent un bébé, Khloe et Tristan ne sont pas de retour ensemble.

Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour Tristan, cependant.

Maralee poursuit toujours le basketteur pour pension alimentaire pour enfants et ce depuis plusieurs mois.

“Maralee a dit à des amis que Tristan ne payait toujours pas de pension alimentaire pour enfants”, a partagé une source avec The Sun le vendredi 15 juillet.

“Et [he] veut se battre contre cela devant les tribunaux », ont-ils ajouté.

Instagram/maraleenichols

La star de la NBA a triché avec Maralee Nichols, accueillant un petit garçon avec l’entraîneur[/caption]

Instagram/maraleenichols

Elle a ombragé Tristan après que sa petite bombe a éclaté[/caption]

E !

Khloe et Tristan attendraient quand elle a appris son infidélité[/caption]