La petite maison Rylie à trois chambres offre un espace de vie confortable pour toute la famille

Le mouvement des petites maisons s’est considérablement développé et a gagné une popularité assez solide et investie au cours des dernières années. Bien que l’idée semble inconcevable pour certains, beaucoup de gens rêvent de réduire leurs effectifs et de vivre dans un logement compact. Cela signifie que les idées de petites maisons sont désormais plus abondantes que jamais.

Quelle que soit leur forme, leur taille ou leur forme, les petites maisons permettent un style de vie plus simple et minimaliste, plus de liberté et un lien plus profond avec la nature. Et avec autant de designs qui apparaissent chaque jour, que vous soyez une personne seule, un couple ou une famille grandissante cherchant à réduire ses effectifs ou à réaliser son rêve d’accession à la propriété, il y a forcément une petite maison efficace et confortable que vous pouvez appeler maison.

Le modèle que nous allons présenter ici est destiné à cette dernière catégorie. Conçu comme une petite maison sur roues familiale, le modèle Rylie de la société canadienne MMRH Tiny Homes offre plus d’espace et de confort que ce à quoi on pourrait s’attendre d’une habitation compacte et mobile.

Construite sur une remorque à quatre essieux, cette maison mesure 40 pieds (12,2 mètres) de longueur, 10 pieds (3 mètres) de largeur et 13 pieds (4 mètres) de hauteur. La largeur supplémentaire signifie qu’il ne peut pas être remorqué avec un permis de conduire, les propriétaires auront donc besoin d’un permis spécial pour le déplacer d’un endroit à un autre. Mais tous les efforts en valent la peine, compte tenu du confort accru que quelques pieds supplémentaires peuvent offrir. La longueur est également presque le double de celle de la plupart des petites maisons du marché, ce qui permet un aménagement vraiment luxueux.

Le constructeur basé à Crysler, en Ontario, à l’origine du design Rylie est encore relativement nouveau dans le monde des petites maisons, avec seulement trois modèles dans son portefeuille. Cependant, grâce à un excellent savoir-faire, des conceptions réfléchies et une utilisation efficace de l’espace, ils peuvent vous construire une maison de rêve.

Photo de : MMRH Tiny Homes

La petite maison Rylie est plus grande et offre donc un espace intérieur généreux. En tant que tel, il était facile d’intégrer tout ce dont une famille a besoin pour une vie minimaliste et confortable. L’aménagement comprend un salon spacieux, une cuisine gastronomique, une salle de bain et non pas une, ni deux, mais trois chambres, une au rez-de-chaussée et deux dans les lofts jumeaux. Au total, ce micro-logement offre un espace de couchage pouvant accueillir jusqu’à six personnes.

La chambre principale du rez-de-chaussée ressemble à une pièce ordinaire dans une maison conventionnelle et présente de nombreux avantages. Il offre une hauteur debout, s’adapte à un lit queen ou king-size et est doté de nombreux rangements sous la forme de six tiroirs intégrés sous la plateforme de lit. De plus, il offre de l’intimité, il y a suffisamment d’espace pour se promener autour du lit et il est baigné de lumière naturelle grâce à quelques grandes fenêtres.

Les espaces de couchage en mezzanine sont également assez spacieux, pouvant tous deux accueillir des lits doubles, avec un peu d’espace supplémentaire pour de petites armoires ou armoires. Les lofts sont accessibles via des escaliers dédiés avec des plates-formes abaissées et n’ont pas de murs de séparation, offrant aux résidents une vue dégagée sur le rez-de-chaussée situé en dessous et contribuant à un sentiment général d’ouverture.

Comme dans de nombreuses petites habitations, la cuisine occupe le centre de la structure et est parfaitement reliée au salon, de sorte que celui qui prépare le dîner dans cette maison peut toujours engager des conversations avec les membres de la famille qui passent leurs soirées dans le salon. .

Photo de : MMRH Tiny Homes

La zone de cuisson intègre de nombreuses armoires de base et supérieures marron ainsi que des appareils électroménagers en acier inoxydable, conférant à l’espace une esthétique moderne. Des comptoirs en quartz et un dosseret soigné aux tons clairs ajoutent du contraste et rehaussent l’élégance de la cuisine.

La cuisine est suffisamment spacieuse pour être équipée d’une large gamme d’électroménagers, dont une cuisinière électrique, une hotte de cuisinière, un réfrigérateur, un micro-ondes à convection et un évier double.

Le salon adjacent est suffisamment spacieux pour être meublé d’un grand canapé et d’une table centrale afin de créer un espace salon confortable. La zone sous l’escalier menant au loft ci-dessus peut être utilisée comme espace de bureau, avec un bureau et des armoires intégrés.

La salle de bain à l’intérieur de Rylie est de conception traversante et est séparée de l’espace de vie commun par une porte pleine. Il s’agit d’une salle de bain spacieuse en trois parties avec toilettes, une grande vasque avec lavabo et une douche. Des armoires de rangement supplémentaires encadrent le miroir au-dessus de l’évier.

Photo de : MMRH Tiny Homes

L’extérieur bicolore de la petite maison Rylie est revêtu d’une combinaison contrastée de bois peint en blanc et de revêtement métallique marron. Il n’y a qu’une seule porte d’entrée mais une myriade de fenêtres partout, qui laissent entrer beaucoup de soleil à l’intérieur. Quant aux finitions intérieures, les concepteurs ont utilisé du carrelage, des panneaux de bois sur tous les murs et des plafonds en bois teinté.

Avec son design élégant, son intérieur spacieux et son confort moderne, le La petite maison de Rylie est un espace de vie polyvalent. Bien qu’elle ait été conçue comme une maison familiale confortable pour une vie permanente, elle fonctionnerait aussi bien qu’une location de vacances de luxe. MMRH Tiny Homes demande 178 000 $ CA pour ce modèle, ce qui équivaut à environ 132 600 $ US aux taux de change actuels.