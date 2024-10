La petite jupe bulle de Jennifer Lopez est complétée par des talons de 6 pouces

Jennifer Lopez s’est inspirée du style des années 2000 pour sa dernière apparition sur le tapis rouge. Au milieu de son divorce avec Ben Affleck, la femme aux multiples traits d’union a fait de ses jambes toniques le personnage principal de la soirée tout en faisant la promotion d’un film sur lequel les ex ont travaillé ensemble. Alors qu’elle assistait à l’appel photo pour son prochain film Inarrêtable Samedi soir, Lopez a associé une toute petite jupe bulle à d’imposants talons plateforme – et a en quelque sorte donné à l’ensemble une tenue décontractée sans effort.

La chanteuse « On the Floor » a montré ses jambes pendant des jours dans la petite jupe rose bubblegum, qui présentait une silhouette inspirée des tulipes rappelant la tendance des jupes bulles de l’ère de l’an 2000. Alors qu’elle sortait en solo à l’événement AFI Fest 2024 au TCL Chinese 6 Theatres, Lopez avait l’air prête pour le printemps alors qu’elle associait la pièce rose pétale à une ceinture tressée en cuir marron et une chemise style polo blanc preppy qu’elle rentrait dans la ceinture. . En contraste avec le tissu minimal de sa jupe, la multi-trait d’union a ajouté une veste blanche surdimensionnée qu’elle a ouverte pour montrer sa tenue en dessous.

Getty Images



Lopez, qui a posé à ses côtés Inarrêtable les co-stars et réalisateur William Goldenberg du film produit par Affleck, ont conservé la palette de couleurs pastel en assortissant sa jupe bulle avec d’imposants talons de sandales à plateforme Gucci qui semblaient ajouter environ six pouces à la taille de la star. Les chaussures fermées, dotées d’une délicate bride à la cheville et de découpes subtiles, ont été habillées par les pièces plus décontractées de Lopez.

Getty Images



Le Épouse-moi L’actrice a accessoirisé une petite pochette en cuir blanc et des bagues argentées, mettant l’accent sur son look beauté éclatant. Lopez a évité le maquillage d’automne pour un rythme inspiré du printemps et de l’été, mettant en valeur sa peau bronzée avec un fard à joues rose tendre, des lèvres nues brillantes et un fard à paupières charbonneux bleu marine. La star de « Love Don’t Cost a Thing » a transformé ses longues mèches dorées en une douce explosion avec une partie centrale et de douces vagues aux extrémités.