La “petite-fille préférée” de la REINE, Lady Louise Windsor, a été vue en train de serrer la main de sa mère aujourd’hui alors que la famille royale faisait une démonstration émotionnelle à Balmoral.

Les sympathisants se sont rassemblés devant le domaine royal alors que la famille en deuil de la reine assistait à un service à l’église voisine de Crathie Kirk.

La «petite-fille préférée» de la reine, Lady Louise, a serré la main de sa mère Sophie Wessex alors qu’ils assistaient à un service à Balmoral aujourd’hui Crédit : Getty

Le prince Andrew a rompu sa couverture pour assister au service Crédit : AFP

Plusieurs membres de la famille royale sont restés à Balmoral après la mort de la reine Crédit : PA

Lady Louise, qui a été surnommée la “ petite-fille préférée ” de la reine par des initiés royaux, a été vue tenant avec émotion la main de sa mère Sophie, comtesse de Wessex, alors qu’ils saluaient des foules de personnes en deuil.

Alors que le roi Charles III, la reine Camilla, le prince William et le prince Harry sont déjà tous rentrés à Londres, plusieurs autres membres de la famille royale ont séjourné à Balmoral.

Ceux qui sont encore en Écosse ont assisté aujourd’hui à un service commémoratif à l’église de Crathie Kirk, qui était l’une des préférées de la reine lors de ses nombreux voyages dans son domaine de Balmoral.

Lady Louise a été rejointe au service religieux par sa mère Sophie, son père le prince Edward et la fille de la reine, la princesse Anne.

Les enfants d’Anne, Zara Tindall et Peter Phillips, étaient également là pour rendre hommage aux princesses Béatrice et Eugénie, qui ont fondu en larmes en lisant un hommage à sa grand-mère bien-aimée.

La princesse dévastée a été réconfortée par son père, le prince Andrew, qui a rompu sa couverture pour assister au service.

Le prince a remercié le public pour son soutien en proclamant “nous commençons maintenant le processus de transmission”.

Andrew a été vu en train de saluer les spectateurs alors qu’il conduisait un convoi de Land Rover noirs vers la chapelle voisine.

Les membres de la famille royale en deuil avaient l’air solennels lorsqu’ils sont arrivés pour le service d’aujourd’hui, où ils ont été accueillis par des sympathisants alors qu’ils remerciaient la foule pour leur soutien.

Alors qu’ils se tournaient pour dire au revoir à la foule qui les attendait, Louise, la «préférée de la reine», pouvait également être vue émue alors que la famille pleurait le décès de la reine jeudi.

Après le mémorial, la famille s’est arrêtée pour regarder les fleurs et les hommages laissés pour la reine bien-aimée aux portes de Balmoral.

Le pèlerinage familial d’aujourd’hui a eu lieu lorsque le roi Charles III a été officiellement déclaré monarque au palais St James à Londres.

Louise, 18 ans, qui a également été décrite comme une «arme secrète» de la famille royale, s’était auparavant fait aimer de la reine lors de leurs voyages d’été annuels à Balmoral.

Elle aurait assumé le rôle important d’encourager l’intérêt pour l’art chez la princesse Charlotte, âgée de sept ans, fille du prince William et de Kate, la duchesse de Cambridge.

Une source royale avait précédemment déclaré au Sun : “La reine aime le fait que Louise et James apprécient leur séjour à Balmoral, et elle est devenue particulièrement proche de Louise, qui semble être devenue sa petite-fille préférée, suivie de près par James.

“Louise s’est aussi fait aimer de tout le monde en s’occupant des enfants de William et Kate quand ils étaient ici.

“Louise adore dessiner et faire des croquis et essayait très patiemment d’amener Charlotte à faire des photos de lapins et de cerfs.”

Les membres de la famille royale se sont arrêtés pour observer les fleurs et les hommages laissés aux portes de Balmoral Crédit : PA