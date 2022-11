La petite-fille du juge Judy dit que “nana” qui parle dur a un côté “plus doux”: “J’ai l’avantage de voir les deux”

Lorsque Sarah Rose Levy a décidé de poursuivre une carrière en droit, elle savait exactement à qui s’adresser pour obtenir des conseils : sa grand-mère, la juge Judy.

Judith Sheindlin, dont l’émission d’audience syndiquée de longue date “Judge Judy” s’est terminée en 2021, a rendu sa marque de justice acidulée dans une nouvelle série, “Judy Justice”. L’émission est produite par Amazon Studios et créée à la fin de l’année dernière. La nouvelle saison a débuté ce mois-ci.

“Ma famille regorge d’avocats”, a déclaré le jeune homme de 25 ans, qui est l’un des 13 petits-enfants de Sheindlin, à Fox News Digital. “Chaque dîner de famille était quelque chose de juridique. Et je me souviens d’être assis à la table des adultes, mais d’avoir toujours l’impression d’être à la table des enfants, de ne pas pouvoir vraiment m’engager dans ce dont ils discutaient, les sujets et les différents cas que mon père ou mes tantes et oncles essayaient à l’époque.

“Je voulais participer à l’action. Je voulais participer à la conversation. Alors je suis allé à la faculté de droit et j’ai compris comment communiquer comme un avocat, comment penser comme un avocat. Et maintenant, je me débrouille la table familiale autant que n’importe qui d’autre. Je suis vraiment heureux de la façon dont tout cela s’est passé.

LA JUGE JUDY VEUT QUE REESE WITHERSPOON LA REPRÉSENTE DANS UN BIOPIC

Plus tôt cette année, Sheindlin, 80 ans, a été rejointe par trois générations de sa famille alors qu’elle prononçait le discours d’ouverture à la faculté de droit de New York. Au cours de la cérémonie, elle a remis à Levy son diplôme.

“[She taught me] de ne laisser personne d’autre vous définir que vous-même », a expliqué Levy. « Vous devez avoir une bonne opinion de vous-même et avoir confiance en vous. Et, vraiment, si vous avez cela comme base, les opportunités sont infinies pour savoir où votre voyage pourrait vous mener. J’ai toujours pris ça à cœur. Peu importe les opinions, les sentiments ou les pensées de quelqu’un d’autre, je sais juste que je suis sûr de moi. Et elle y joue un grand rôle.

“Elle m’a donné la confiance nécessaire pour ressentir cela pendant que je grandissais”, a révélé Levy. “Je pense que c’est le meilleur conseil qu’elle m’ait jamais donné. Vous devez vous définir et dire aux autres qui vous êtes. Pas l’inverse.”

“Judge Judy” a été diffusé pendant 25 ans avant de se terminer. La popularité de l’ancienne juge du tribunal de la famille de New York a fait d’elle la personnalité la mieux payée de la télévision. Au moment de son deuxième acte, la star de la télévision a demandé à sa petite-fille de la rejoindre en tant que nouvelle assistante juridique.

“Je pense que cette saison, plus que la saison dernière, je suis un peu plus à l’aise de ne pas être d’accord avec elle ou même d’évoquer des points dont elle n’a peut-être pas parlé dans sa décision et que je pense que le public aurait pu retenir”, Lévy a expliqué. “Alors j’essaie de lui poser des questions sur ces points lors de nos discussions maintenant.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Mais je pense qu’il est si important que les gens voient aussi un discours sain entre les générations”, a ajouté Levy. “Je veux dire, je ne peux pas être le seul petit-enfant qui n’est pas toujours d’accord avec ses grands-parents. Je pense que cela ajoute une dynamique vraiment différente et une autre partie de la série qui n’existait pas auparavant. Maintenant, différentes générations peuvent se connecter , voyez nos points de vue et comment nous sommes en désaccord les uns avec les autres d’une manière saine, d’une manière respectueuse.”

Levy a insisté sur le fait que, à la maison, lorsque les caméras ne tournent pas, sa “mamie” impertinente n’a pas peur de servir une bonne dose d’amour dur.

“C’est toujours là,” gloussa Levy. “La grand-mère sensée est toujours là. Mais il y a un côté beaucoup plus doux et solidaire. C’est la première personne que j’appelle si j’ai un problème ou une question ou quelque chose qui doit être résolu. C’est une fantastique résolveur de problèmes, surtout pour ceux qu’elle aime.

LA JUGE JUDY CÉLÈBRE SON 80E ANNIVERSAIRE AVEC UNE ESCAPADE ‘IDYLLIQUE’ AUX BAHAMAS: ‘ON NE POURRAIT PAS AVOIR UN MEILLEUR ANNIVERSAIRE’

“Ce soutien et cet amour … c’est ce que je pense que beaucoup de gens ne pensent pas exister à cause de qui ils voient devant la caméra, ce qui est compréhensible. Mais c’est l’une des choses que j’aimerais que les gens reconnaissent ou sachent. Mais j’en profite de voir les deux.”

Levy a précédemment effectué un stage à “The Late Show with Stephen Colbert”. Et en tant qu’avocate de troisième génération dans la famille, elle a hâte de retrousser ses manches.

“J’espère que les gens obtiendront la même chose qu’ils obtiennent depuis 25 ans – la vérité, la justice, tous les thèmes sous-jacents dont ‘Judge Judy’ parle depuis toutes ces années, mais avec un nouvel élément”, a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Être capable d’avoir un discours sain entre les générations est, espérons-le, ma vision et ce que j’espère que les gens en retireront. … Je pense que nous apportons tous quelque chose de différent, ce qui est formidable car le public a maintenant des membres de la distribution avec lesquels se connecter de différentes manières. “

“Judy Justice” diffuse gratuitement sur Freevee. L’Associated Press a contribué à ce rapport.