Un autre Fiancé de 90 jours: Avant le 90 jours le couple se sépare.

Bébé fille Lisa Hamme et mari Usman Umar, alias SojaBoy, sont séparés depuis plus de six mois, mais maintenant ils officialisent leur séparation. Dans une interview avec En contact à partir du lundi 21 décembre, Usman a confirmé qu’il avait envoyé des papiers de divorce à Lisa.

La chanteuse de «I Love You» a dit: «Lisa et moi ne sommes plus ensemble, elle a été servie [papers] la semaine dernière et elle [doesn’t want to] Acceptez. »Il a ajouté que son avocat a tenté de communiquer avec Lisa, mais qu’elle« a coupé l’appel ».

Le rappeur a également déclaré que sa vie s’était améliorée depuis sa rupture avec Lisa, décrivant à quel point il était «heureux» «sans le drame».

E! News a contacté le joueur de 30 ans pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

Pendant ce temps, Lisa a excusé à TLC pour « ce qui s’est passé au Nigeria », ajoutant: « J’assume l’entière responsabilité du rôle que j’y ai joué. » Elle a en outre expliqué ses regrets dans une série de révélations sur Zoom.