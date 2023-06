La petite-fille d’Ernest Hemingway appelle la foi en Dieu sa « grâce salvatrice », l’aide à affronter le passé tragique de sa famille

Mariel Hemingway n’est plus hantée par des démons personnels.

L’actrice nominée aux Oscars, qui est la petite-fille du regretté auteur lauréat du prix Nobel Ernest Hemingway, se sent en paix après avoir abordé un passé sombre. Pendant des décennies, sa famille a été en proie à l’alcoolisme, à la toxicomanie et à la maladie mentale.

Sept membres de la famille d’Hemingway se sont suicidés, dont son célèbre grand-père en 1961, et sa sœur Margaux Hemingway, l’ancienne top model, en 1996. Hemingway, qui a lutté contre un trouble de l’alimentation, a écrit deux livres, « Out Came the Sun » et » Invisible Girl « , pour aider à faire la lumière sur les difficultés personnelles auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes.

« J’ai énormément souffert », a admis l’homme de 61 ans, qui joue dans le nouveau film de Pure Flix, « God’s Country Song », à Fox News Digital. « J’ai probablement souffert de dépression presque toute ma vie… Ma croyance en Dieu a été une pierre angulaire pour moi… Cela m’a aidé à comprendre les choses d’où je venais. Je viens d’une famille incroyable, mais il y avait aussi beaucoup de dépendance, d’alcoolisme , la dépression et les suicides. Et des maladies mentales très graves dont j’avais profondément peur. »

 

« Ma croyance en Dieu et ma croyance en la prière et la connexion avec le Dieu intérieur et votre voix intérieure – cela a toujours été… une grâce salvatrice pour moi et un bon chemin pour moi », a-t-elle partagé. « Cela me rappelle que tout cela est tellement interconnecté. Je crois au mode de vie. Je crois qu’il faut se connecter à la Terre. Je pense que la nature est… l’expression de Dieu de la beauté de l’endroit où nous vivons. Nous devons protéger cela. Et nous devons également nous connecter à cela parce que nous en faisons tellement partie. »

Le célèbre grand-père d’Hemingway s’est suicidé trois mois avant sa naissance, à quelques semaines de son 62e anniversaire. Son père, qui souffrait également de dépression, est également mort d’une blessure par balle auto-infligée en 1928 à l’âge de 57 ans.

« J’en savais beaucoup sur [my grandfather] d’une certaine manière, mais je n’ai réalisé qu’à l’âge de 16 ans qu’il s’était suicidé », a expliqué Hemingway. « Je n’ai pas réalisé où il s’était suicidé. Et c’est dans la ville natale où j’ai grandi, Ketchum, Idaho. Il y a pris sa vie. Les histoires étaient comme la mythologie… Vous en avez entendu parler, et c’était… une partie de votre vie, mais vous n’en étiez pas tout à fait sûr.

« J’ai toujours eu le sentiment d’être liée à mon grand-père d’une manière ou d’une autre », a-t-elle expliqué. « Je ne sais pas si c’était juste un vœu pieux. »

En grandissant, Hemingway a été témoin du mariage tumultueux de ses parents. La douce romance qu’ils partageaient autrefois s’était détériorée, l’alcool étant le principal coupable. Ses sœurs se sont rebellées et ont expérimenté la drogue pour faire face. Hemingway avait précédemment déclaré au magazine People que sa sœur aînée Muffet était bipolaire et schizophrène. Elle croyait également que Margaux « souffrait de trouble bipolaire mais n’avait jamais été correctement diagnostiquée ».

« Quand j’étais enfant, j’ai décidé que je serais celle de la famille qui répare tout le monde », se souvient-elle. « Je vais comprendre. Je vais le faire. Je suis devenu gardien même à un jeune âge. Ma mère a eu un cancer, puis mon père a eu une crise cardiaque. Et quand j’ai quitté ma maison pour aller faire des films, c’est à ce moment-là que j’étais en train de me découvrir. »

« Je n’ai pas toujours fait les bons choix », a-t-elle déclaré.

Hollywood est venu appeler. Margaux, qui avait joué dans le film « Lipstick » de 1976, a suggéré à Hemingway de jouer son frère. Après son apparition, Woody Allen l’a choisie pour « Manhattan » en 1979.

Alors que la renommée d’Hemingway montait en flèche, elle a dû faire face à ses propres difficultés personnelles. Selon le magazine People, elle souffrait d’un trouble de l’alimentation depuis « longtemps. De 16 à 40 ans environ ». Elle a noté que son père et son grand-père étaient « obsédés » par la nourriture et le poids.

« C’était une question de contrôle, de contrôle, de contrôle », a expliqué Hemingway. « Je contrôlerai la nourriture, je contrôlerai l’exercice, je contrôlerai ce que je pense. Il a fallu beaucoup de temps pour traverser ces différents voyages d’obsession. Obsession de la nourriture, obsession de l’exercice, obsession de [the idea] que quelqu’un va me réparer – jusqu’à ce que je réalise que j’étais la seule personne qui pouvait me réparer. Cela ne veut pas dire que je n’avais pas besoin d’aide ou que je n’étais pas guidé par des gens. Mais vous devez commencer à faire confiance à cette voix intérieure, la voix à l’intérieur de vous qui dit : ‘Tu vas bien. Tu as besoin de te calmer, vous avez besoin de vous calmer. Vous devez apprendre à respirer. Vous devez prier davantage. Tout ce qui fonctionne pour vous. »

« Mais c’est venu avec le temps », a-t-elle poursuivi. « C’était un voyage… C’est un processus de compréhension de qui vous êtes, et c’est la vie. Nous sommes tous humains. Nous faisons tous des erreurs. Nous devons tous tomber. Mais une fois que vous vous permettez d’avoir ces expériences, c’est là que la vie devient plus riche et plus gratifiant. »

« Vous savez, c’est difficile… J’étais profondément anxieux quand j’étais jeune. Je me suis valorisé en fonction de la perception que tout le monde a de moi. Il m’a fallu beaucoup d’années pour apprendre que ma valeur vient de moi. Mais il m’a fallu beaucoup de temps pour Et je suis reconnaissant d’avoir trouvé les outils qui m’ont permis de réaliser que nous sommes tous guidés par Dieu, et que nous sommes tous guidés par notre voix intérieure. L’examen du passé a été très difficile… Cela demande du travail . Il faut travailler sur soi-même. Il faut une profonde prière et méditation pour arriver à ce lieu de compréhension. »

Hemingway a déclaré que la réorganisation de son style de vie avait complètement transformé sa vision de la vie.

« Je crois fermement que le style de vie a énormément à voir avec votre corps et votre esprit », a-t-elle déclaré. « Je surveille mon sommeil. Je me lève tous les matins pour prier et méditer. Je suis très conscient de ce que je mange. Je bois de l’eau, je me connecte à la Terre. J’enlève mes chaussures et je marche soit dans mon jardin en Idaho, soit, quand je serai à Los Angeles, je marcherai sur la plage. Mais ces choses que je sais, pour moi, ont un effet énorme sur la façon dont mon cerveau est. Je crois que la façon dont vous vivez votre vie et la façon dont vous choisissez de vivre votre la vie est extraordinairement puissante. Et lorsque nous prenons le contrôle de cela, nous avons le pouvoir de faire tout ce que nous voulons physiquement et mentalement.

« Nous pouvons tous faire de nous-mêmes le meilleur de nous-mêmes », a-t-elle ajouté.

Aujourd’hui, Hemingway est ravi de faire des films, en particulier ceux qui partagent des histoires édifiantes. Dans « God’s Country Song », elle incarne la mère du chanteur Noah Bryan (Justin Gaston), qui apprend qu’il est le père d’un enfant de 4 ans dont il se souvient à peine. Avec l’aide de la foi, de la famille et de la chanson, Bryan trouve son chemin et réalise plus tard ce qui compte vraiment dans la vie.

Certains aspects de l’histoire nous touchent de près.

« » God’s Country Song « est une histoire tellement saine, mais elle traite de… la dépendance », a-t-elle déclaré. « Vous savez, utiliser de l’alcool pour soigner soi-même la douleur que nous traversons dans la vie ou des choses que nous ne pouvons pas gérer. Je pense que la raison pour laquelle cela m’a semblé si touchant est que je fais beaucoup de travail pour la santé mentale… Et Chaque fois que vous pouvez faire passer le message, en particulier grâce à un travail scénarisé, cela semble très bien atterrir… Il y a tellement de films de super-héros qui sont merveilleux, mais je pense qu’une histoire plus axée sur la famille se connecte avec moi. pense qu’il se connecte avec tant d’autres, aussi.

« C’est tellement merveilleux et – oh mon Dieu – le chant est génial », s’est-elle exclamée.

Hemingway partage son temps entre l’Idaho et Los Angeles. La maman de deux filles a également lancé la Fondation Mariel Hemingway, qui vise à fournir des ressources aux personnes aux prises avec leur santé mentale. Elle a également un podcast, « Out Comes the Sun », où elle parle de « bien-être mental, physique et spirituel ».

Le seul message qu’elle dirait à sa jeune personne ?

« Vous n’êtes pas seul », a déclaré Hemingway. « C’est probablement l’une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour quelqu’un qui souffre… dites simplement : ‘Hé, tu n’es pas seul… Tu n’es pas isolé.’ Tout le monde vient de quelque chose. Tout le monde a une histoire. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255). « God’s Country Song » est actuellement disponible en streaming. L’Associated Press a contribué à ce rapport.