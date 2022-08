La petite-fille de Steve Irwin le reconnaît sur l’affiche du zoo, une adorable vidéo devient virale

Le célèbre chasseur de crocodiles Steve Irwin n’est peut-être pas parmi nous, mais ses souvenirs et son esprit perdurent. Les gens le reconnaissent immédiatement lorsqu’ils voient une photo ou une vidéo le mettant en scène et c’est exactement ce qui s’est passé lorsque sa fille a visité leur zoo familial avec son enfant. Une adorable vidéo de la petite-fille de Steve Irwin, Grace Warrior Irwin Powell, a pris d’assaut les médias sociaux. Le clip en question a été partagé sur Instagram par maman Bindi Irwin lors de leur récente visite au zoo australien de la famille Irwin. Au zoo, le petit munchkin a adorablement identifié son défunt grand-père sur une affiche qui est toujours présente dans les locaux du zoo. Le moment spécial de la petite fille qui s’excite après avoir regardé l’affiche a été rapidement filmé par maman Bindi et c’est l’une des choses les plus mignonnes que vous verrez sur Internet aujourd’hui.

Dans la vidéo, Grace, qui est présente dans les locaux du zoo, peut être vue courir vers l’affiche de Steve Irwin alors qu’elle utilise son petit doigt pour le pointer. Pendant ce temps, en arrière-plan, on entend maman Bindi dire: «Est-il ici? Grand-père Crocodile. Et il est dans son chapeau de construction ! Tu aimes grand-père Crocodile. Bonne fille.” Tout en partageant le clip, Bindi a expliqué qu’elle était au zoo pour inspecter une partie de la construction en attente, mais elle a été complètement émue par la partie préférée de sa fille Grace de la visite.

Elle a écrit: «Nous avons une petite construction en cours pour rendre notre habitat du diable de Tasmanie au zoo d’Australie encore plus beau. La partie préférée de Grace ? Visite à grand-père Crocodile. Tout l’amour. Regardez le clip viral ici :

https://www.instagram.com/p/CgsEEVbhBC2/

La vidéo a amassé plus de 2 lakh likes sur l’application de partage de photos, avec un barrage de fans inondant la section des commentaires de doux compliments. Alors que l’un des utilisateurs a déclaré: “Sa petite vague me prend à chaque fois.” Un autre est devenu ému après s’être souvenu du chasseur emblématique et a écrit: «Oh wow, ça m’a fait monter les larmes aux yeux. Si charmant.” Un autre internaute est intervenu pour dire: “Elle l’aurait rencontré au paradis avant de venir vivre cette vie.”

Le célèbre chasseur de crocodiles est décédé lors du tournage d’un documentaire dans la Grande Barrière de Corail en Australie. Malheureusement, il a été mortellement blessé par une raie. Il a succombé à ses blessures et sa mort a choqué ses fans du monde entier.

