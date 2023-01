La petite fille de Riley Keough vue sur les premières photos après les funérailles – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Riley KeoughLe bébé de a été photographié pour la première fois depuis qu’il a été révélé à sa mère, Lisa Marie Presley‘s, Graceland memorial le 22 janvier qu’elle a eu son premier enfant avec son mari, cascadeur australien Ben Smith Petersen. Riley, 33 ans, et Ben ont été vus débarquant d’un jet privé à Los Angeles le lundi 23 janvier avec leur petite fille, dont le nom et la date de naissance sont inconnus. Le premier arrière-petit-fils de la légende du rock Elvis Presleydécédée en 1977 à l’âge de 42 ans, était gentiment enveloppée dans une couverture rose clair et portait un haut blanc à manches longues pour le trajet en avion.

Plus à propos Riley Keough

Ben, 31 ans, a révélé lors du service commémoratif de Lisa Marie, que lui et Riley avaient accueilli un bébé lorsqu’il avait lu un éloge sincère que sa femme avait écrit pour sa mère, décédée subitement le 12 janvier après avoir subi un arrêt cardiaque. “Merci de m’avoir montré que l’amour est la seule chose qui compte dans cette vie. J’espère que je pourrai aimer ma fille comme tu m’as aimé, comme tu as aimé mon frère et mes sœurs », a-t-il déclaré, selon Nous hebdomadaire. “Merci de m’avoir donné de la force, mon cœur, mon empathie, mon courage, mon sens de l’humour, mes manières, mon tempérament, ma sauvagerie, ma ténacité. Je suis un produit de ton cœur.

Riley et Ben se sont rencontrés en 2012 pendant le tournage Mad Max: Fury Road et ont commencé à se fréquenter lorsqu’ils sont retournés tourner certaines scènes en Australie, a déclaré l’actrice USA AUJOURD’HUI en 2016. “Deux semaines après que nous sortions avec lui, nous étions dans une station-service et je me disais:” Je me voyais avoir des enfants avec cette personne “”, se souvient-elle. “C’était un peu comme si je savais que je rencontrais mon mari. C’était très cool.

Le doux couple s’est fiancé en 2014 et a marché dans l’allée lors d’un mariage intime à Napa Valley, en Californie. Ils ont célébré leur septième anniversaire en février 2022. « 7 ans de chance RAD. Je t’aime jusqu’à la lune et retour. 7 000 ans de plus s’il vous plaît », a écrit Ben à côté d’une photo du jour de leur mariage pour honorer son épouse.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Quelques mois plus tard, en mai, Riley a révélé qu’elle et Ben s’étaient en fait mariés lors d’une cérémonie hindoue au Népal, où ils construisaient une école. “Les familles savaient que nous allions nous marier et elles ont dit:” Laissez-nous vous organiser un mariage hindou “”, se souvient-elle dans un essai pour Vogue Australie. “C’était tellement beau et, à certains égards, ce mariage était un peu plus intime et vraiment spécial. Ce mariage, j’ai pleuré. Lors de mon plus grand mariage, j’étais un peu nerveuse, je n’étais pas aussi présente. Mais c’était toujours aussi incroyable.

Comme mentionné ci-dessus, l’enfant de Riley est le premier arrière-petit-enfant d’Elvis et Priscille Presley. Elvis et Priscilla, 77 ans, ont quatre petits-enfants. Lisa Marie avait Riley et son frère, Benjamin Keough (décédée en 2020 à l’âge de 27 ans), avec son premier mari, Danny Keough. Lisa avait aussi des filles jumelles, harpiste et Finleyavec Michel Lockwood. Leur divorce a été finalisé en 2021, des années après leur séparation.

Lien connexe Lié: Ben Smith-Petersen : 5 choses à savoir sur le mari de Riley Keough avec qui elle a secrètement accueilli un bébé

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.