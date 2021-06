La petite-fille de Nina Simone détaille la bataille avec Kamala Harris au sujet de la succession après avoir accusé le vice-président d’avoir conduit sa mère au quasi-suicide – RT USA News

La petite-fille de Nina Simone a donné plus de détails sur les luttes de sa famille avec la vice-présidente Kamala Harris alors qu’elle était procureur général de Californie, après avoir affirmé que sa mère avait été plongée dans une « dépression » à cause des batailles judiciaires.

Au cours du week-end, la petite-fille de Nina Simone, ReAnna Simone Kelly, a fait des vagues après avoir publiquement blâmé Harris d’avoir pris le domaine de sa grand-mère à la famille et de l’avoir remis à « personne blanche. »

La petite-fille de Nina ici. Ma famille ne gère plus son domaine. Il nous a été enlevé et donné aux blancs. Notre nom de famille a été DRAGGED dans les médias. Nous ne recevons AUCUNE redevance, rien. Voulez-vous demander des comptes à quelqu’un ? Demandez à Kamala Harris pourquoi elle est venue pour ma famille #Nina simonehttps://t.co/mMXOz7iLxn – RéAnna Simone Kelly (@reasiimone) 19 juin 2021

Kelly a détaillé son accusation dans un fil de discussion lundi sur Twitter où elle a affirmé que Harris et son bureau « publier des histoires sur des fonds détournés. » Elle a dit Harris « intimidée » et « harcelé » sa mère, Lisa Simone Kelly, à démissionner de son poste de dirigeante de la succession.

Kelly, dont la grand-mère emblématique est décédée en 2003, affirme que la motivation de Harris à l’époque était que si elle poussait sa mère hors du domaine, elle ne serait plus légalement protégée par « comptables et avocats » et pourrait être poursuivi pour « détournement de fonds », ce que sa fille nie jamais arrivé.

Un règlement de 2016 impliquant le Nina Simone Charitable Trust fait référence à Harris à plusieurs reprises, la notant « responsabilité principale de la supervision des fiducies caritatives en Californie » comme procureur général.





Harris a accusé Lisa Simone Kelly de « injustement [diverting] Actifs immobiliers », selon le règlement.

«Le procureur général cherche à surtaxer Kelly pour des montants totalisant 5 937 749,42 $ plus plus de 2,5 millions de dollars d’intérêts, ce qui, selon le procureur général, représente bien plus de la moitié de la valeur de la succession au cours de [Lisa Simone] l’administration de la succession par Kelly », ça lit.

Dans ses tweets du lundi, la fille de Kelly dit qu’il y a « beaucoup de calomnies » concernant sa mère, et nie avoir jamais fait quelque chose de mal. Elle désigne plutôt Harris comme la raison pour laquelle sa mère a été plongée dans une profonde « dépression » alors qu’il se battait devant le tribunal et faillit se suicider.

Kelly a également accusé Harris d’avoir agi en dehors de sa juridiction car le domaine Nina Simone était un domaine français et a affirmé que l’organisme de bienfaisance que sa mère était accusé d’avoir volé « ne pouvait pas être formé avant la clôture de l’homologation ».

L’organisme de bienfaisance que ma mère a été accusé à tort d’avoir volé n’a pu être formé qu’après la clôture de l’homologation, ce qui n’a pas été le cas. C’est la raison pour laquelle les juges américains ont décidé que nous devions aller en France pour demander l’héritage de ma mère car ils considéraient qu’il s’agissait d’une succession française. – RéAnna Simone Kelly (@reasiimone) 21 juin 2021

La mère de Kelly, Lisa, qui est également chanteuse, a déclaré sur Instagram qu’elle soutenait ce que sa fille disait à propos de Harris « 1000% »

Harris n’a pas directement répondu aux allégations, mais c’est loin d’être la première fois que son histoire en tant que procureur général est remise en question, avec même certains de ses opposants démocrates, tels que Tulsi Gabbard, l’accusant d’être un procureur trop zélé sur des questions telles que la drogue au début de la course à la nomination présidentielle démocrate de 2020.

Simone Kelly pense que l’implication de Harris dans l’affaire impliquant sa mère et la succession de sa famille était en quelque sorte personnelle, suggérant même le fait qu’une chanson de Nina Simone chantée lors de l’inauguration en 2021 était un affront intentionnel.

«Pendant que nous posons des questions à Kamala, demandez-lui pourquoi, après toute cette douleur et cette souffrance, elle nous a fait subir une chanson de Nina Simone qui a été chantée lors de l’inauguration pour la prêter serment en tant que vice-présidente ?! Elle savait ce qu’elle faisait, » a-t-elle tweeté.

John Legend a interprété « Feeling Good » de Simone lors de l’inauguration de Joe Biden.

OH, ATTENDEZ, pendant que nous posons des questions à Kamala, demandez-lui pourquoi, après toute cette douleur et cette souffrance, elle nous a fait subir une chanson de Nina Simone qui a été chantée lors de l’inauguration pour la jurer en tant que vice-présidente ?! Elle savait ce qu’elle faisait. – RéAnna Simone Kelly (@reasiimone) 19 juin 2021

