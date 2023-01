La petite-fille de Nelson Mandela défend le prince Harry, l’utilisation par Meghan Markle des citations de la légende dans de nouvelles docuseries

La petite-fille de Nelson Mandela, Ndileka Mandela, ne sait pas pourquoi les gens “font une montagne d’une taupinière” à cause de l’utilisation par le prince Harry et Meghan Markle des citations du défunt militant de la justice sociale.

Le prince Harry et Markle ont publié leur deuxième projet avec Netflix le 31 décembre. “Live to Lead” dresse le portrait de plusieurs leaders de la justice sociale, dont la juge de la Cour suprême des États-Unis Ruth Bader Ginsburg, la militante pour le climat Greta Thunberg, Gloria Steinem et l’avocat Bryan Stevenson.

Cependant, le duc et la duchesse de Sussex ont crédité Nelson Mandela comme l’inspiration des docuseries.

Fox News Digital peut confirmer que Ndileka n’a pas critiqué Markle ou Harry pour l’utilisation de son grand-père lors de l’ouverture de l’émission.

“J’ai regardé les deux premiers épisodes de ce” Live to Lead “”, a déclaré Ndileka à Fox News Digital. “Honnêtement, je ne trouve rien de mal à ce qu’ils utilisent ce truc d’ouverture inspirant avec une citation de grand-père.

“Je pense juste que les gens font une … montagne d’une taupinière, et ils veulent persécuter Meghan et Harry sans raison, honnêtement”, a-t-elle ajouté. “Je veux dire, Meghan a toujours été une militante, et c’est dans son travail d’activisme que mon grand-père était, il était, un militant de la justice sociale de bout en bout.”

Ndileka a souligné que Nelson Mandela avait lancé sa carrière politique par “l’activisme social” et a comparé le parcours à celui du prince Harry et de Markle.

“Et son point d’entrée dans la politique était à travers l’activisme social, ce qui est exactement ce que font Meghan et Harry. Comme je l’ai dit au début, beaucoup de gens utilisent les citations de grand-père, et personne n’a été aussi gros rah-rah qu’eux. faire sortir Harry et Meghan en utilisant cette citation.”

Netflix a sorti ses premières docu-séries avec le duc et la duchesse de Sussex le 8 décembre.

“Harry et Meghan” est une série en six parties qui raconte l’histoire du couple en tant que membres de la famille royale et explique pourquoi ils ont décidé de se retirer de leurs rôles principaux.

Markle est devenu un membre de la famille royale après avoir épousé Harry en 2018, et ils ont annoncé qu’ils se retiraient de leurs rôles royaux en janvier 2020. Le palais de Buckingham a confirmé plus tard que le couple démissionnait en tant que membre de la famille royale en février 2021.

“Le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé à Sa Majesté la reine qu’ils ne reviendraient pas en tant que membres actifs de la famille royale”, avait alors indiqué le palais.