La petite fille de Meghan Markle et du prince Harry, Lilibet, grandira avec les enfants de Katy Perry et Serena Williams

MEGHAN Markle et la petite fille nouveau-née du prince Harry, Lilibet Diana, devraient profiter d’une foule de dates de jeu de premier plan avec les enfants de Katy Perry et Serena Williams.

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé aujourd’hui que la petite fille était née vendredi, le premier des arrière-petits-enfants du Queens à être né en dehors du Royaume-Uni.

Lilibet pourrait grandir avec la fille de Serena Williams, Olympia Crédit : Getty

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé dimanche la naissance de leur fille Crédit : Reuters

Après le déménagement permanent de Meghan et Harry dans leur manoir de 14 millions de dollars à Montecito, en Californie, Lilibet devrait passer plus de temps avec les enfants de célébrités de premier plan qu’avec un cercle de cousins ​​au Royaume-Uni.

Parmi eux, Orlando Bloom, 44 ans, et Katy Perry, 36 ans, qui ont accueilli leur fille Daisy Dove en août 2020.

Le couple vit « juste en bas de la route » de Meghan et Harry, a déclaré le prince à l’émission Armchair Expert de Dax Shepard le mois dernier.

Harry affirme que lui et Bloom sont devenus proches après que l’acteur l’a informé d’un photographe de la région.

Il dit que le couple « reste en contact » par SMS.

Daisy Dove, la fille de Katy Perry et Orlando Bloom, est née l’année dernière Crédit : Splash

Perry est photographiée à la plage avec sa fille Crédit : La Méga Agence

Une autre date de jeu potentielle pour Lilibet est la fille de trois ans de Serena Williams et son mari Alexis Ohanian.

Alexis, connue sous le nom d’Olympia, passe le plus clair de son temps en Floride avec ses parents, mais Serena et Meghan voyagent fréquemment pour se soutenir mutuellement.

Meghan s’est envolée pour New York pour encourager Serena à l’US Open en 2019 après que la star du tennis se soit rendue au Royaume-Uni pour son mariage.

Lilibet a peut-être un ami plus proche en âge de la fille du meilleur ami de sa mère, Misha Nonoo.

La créatrice de mode a révélé qu’elle attendait en février dernier quelques semaines seulement après l’annonce de Meghan.

Le Britannique, qui a également eu un fils prénommé Leo en mars 2020, se trouve à New York mais a déclaré que la duchesse de Sussex lui avait donné des conseils lors de sa première grossesse.

Olympia Ohanian avec maman Serena

Williams et son mari Alexis Ohanian sont principalement basés en Floride

Selon DailyMail.com, elle et son mari Mikey Hess, héritier du pétrole, chercheraient également à déménager en Californie.

Selon les rumeurs, l’actrice Katharine McPhee et le producteur de musique David Foster chercheraient également à déménager de Los Angeles pour un endroit plus proche de Meghan et Harry.

Les couples sont amis et ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises.

Ils ont accueilli un fils Rennie en février.

L’ami d’enfance du prince Harry, Tom ‘Skippy’ Inskip, vit également actuellement sur la côte est avec sa femme Lara et son fils Arthur.

Et la copine de Meghan, Jessica Mulroney, habite à Toronto avec ses trois enfants.

Si Meghan et Harry retournaient un jour au Royaume-Uni, Lilibet aurait un groupe de cousins ​​de son âge.

Le prince Harry et Meghan Markle ont nommé leur fille Lilibet Crédit : AFP

Ils comprennent August, le fils de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank, né en février, ainsi que le fils de Zara et Mike Tindall, Lucas.

Les Tindall ont également une fille de deux ans nommée Lena et Mia, sept ans.

La meilleure amie de Meghan, Lindsay Roth, se trouve également à Londres avec ses fils, Alexander, deux ans, et James, un an, et son mari Gavin.

Meghan et Harry ont jailli que leur petite fille était « plus que nous n’aurions jamais pu imaginer » lorsqu’ils ont annoncé la naissance.

Le duc et la duchesse de Sussex ont gardé secrète la naissance de leur fille pendant deux jours – avant de révéler leur touchant hommage à la reine et à Diana.

Meghan Markle a eu son deuxième enfant à l’hôpital Santa Barbara Cottage vendredi à 11h40.

Un communiqué annoncé aujourd’hui a confirmé que la petite fille pesait 7 livres et 11 onces et que « la mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien et s’installent à la maison ».

Son nom Lilibet est un clin d’œil émouvant à son arrière-grand-mère la reine, que sa famille appelait affectueusement ce surnom.

Le couple a également honoré la défunte mère « bien-aimée » de Harry, la princesse Diana, avec le deuxième prénom du bébé.

La reine, le prince Charles, le prince William et Kate Middleton ont félicité Meghan et Harry pour la naissance de leur fille.

Sa Majesté et la famille royale ont déclaré ce soir qu’ils étaient « ravis » de la nouvelle et ont rendu un hommage touchant au couple et à leur petite fille.