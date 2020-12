Il y a un autre bébé qui rejoint la famille royale!

Zara Tindall et Mike Tindall attendent, la star du rugby à la retraite a révélé dans un nouvel épisode de sa Le bon, le mauvais et le rugby Podcast. « J’ai fait un petit scan la semaine dernière », a déclaré Mike aux coanimateurs Alex Payne et James Haskell. « Troisième Tindall en route. »

Mike et Zara, la fille unique de Princesse Anne et cousin de Prince William et Prince Harry, sont parents de filles Mia Grace, 6 et Lena Elizabeth, 2. Le prochain petit marquera Reine Elizabeth II’s neuvième arrière-petit-enfant.

Maintenant, le futur papa de trois enfants croise les doigts pour un fils. «Je voudrais un garçon cette fois», a-t-il déclaré sur le podcast. « J’ai deux filles. J’aimerais un garçon. Je l’aimerai peu importe, que ce soit un garçon ou une fille – mais s’il te plaît, sois un garçon. »

Depuis que le couple a gardé la grossesse secrète jusqu’à présent, les parents n’ont pas dit à leurs enfants qu’ils avaient un frère en route, bien que Mike pense qu’ils apprécieront la nouvelle.