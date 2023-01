La petite fille de Kodak Black fait fondre les cœurs à la Fashion Week de Paris

La paternité a l’air bien sur Kodak Black

Tous les yeux étaient tournés Kodak Noir et sa fille adorable Reine Yuri Kapri qui a volé la vedette le jour de son anniversaire lors de la Fashion Week parisienne parsemée d’étoiles.

Le rappeur “Super Gremlin” a pu être vu tenant sa petite fille d’un an qui portait Gucci jusqu’aux chaussettes lors de l’événement animé qui a attiré les célébrités les plus audacieuses du divertissement.

À un moment donné, on a pu voir le petit bébé de Kodak rencontrer Lil Baby dans un moment super mignon qui a réchauffé les cœurs sur les réseaux sociaux.

Vous vous souvenez peut-être que Kodak célébrait la naissance de sa fille dans un message adorable qui montrait aux fans son côté plus doux.

“J’ai été libéré de prison 2 ans plus tôt et ma fille est entrée dans ce monde”, a-t-il écrit. « C’est une bénédiction. La reine Yuri Kapri est envoyée par le ciel, elle me bénit, elle a tout ce qui me manquait… Je suis presque parfaite, mais elle est… »

Avance rapide vers le rappeur marchant dans la fuite et se produisant lors du spectacle Nahmias qui a élevé sa célébrité internationale.

“Je suis assis à Paris comme WOW j’ai vraiment réussi les projets Forreal ! Trump Freed Me (1-20-21) I Came Home & Made My Blessing Baby Yuri », a-t-il écrit sur Instagram. Elle est née Posta (21/01/22) après des complications tout au long du processus de travail, elle a fini par cuisiner pour un petit peu de temps après son entrée dans ce monde le lendemain !!! Quoi qu’il en soit (22/01/23) My Baby Turnt 1 In Paris & It Feels Delicious”

Comme vous pouvez le voir, Kodak était dans son sac de mode et s’est montré dans des looks de Kenzo, Nahmias et Casablanca Menswear.

Fashion Yak (avec le noir et doux) est définitivement notre version préférée de Kodak.