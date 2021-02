Soulagée, Kate Lawler a confirmé que sa fille nouveau-née n’avait plus d’oxygène et avait fait retirer ses sondes d’alimentation.

L’ancienne gagnante de Big Brother, âgée de 40 ans, a accueilli son premier enfant avec son fiancé Martin jeudi.

Mais elle a enduré quelques jours «écrasants» après que son bébé ait été transporté d’urgence aux soins intensifs après la naissance.

La star a tenu les fans informés sur les réseaux sociaux des complications médicales de sa fille et a révélé qu’elle ne faisait plus partie de l’unité de soins spéciaux.

Prenant à son histoire Instagram tard samedi soir, Kate a partagé une adorable vidéo de Martin embrassant leur petite fille sur la tête.







Le DJ de Virgin Radio a légendé le message: «Je suis tellement amoureux.

«Elle est sortie de l’oxygène, des antibiotiques et des sondes aujourd’hui et à 14 heures, elle est sortie de l’unité de soins spéciaux et est entrée dans ma chambre avec nous pour la première fois.

« Les neuf dernières heures avec ces deux-là ont été incroyables. »

Brave Kate a parlé du tableau de bord de l’ICU vendredi et a déclaré que cela avait secoué le couple.







Partageant un certain nombre de photos de son bébé qui n’a pas encore été nommé, elle a informé les fans de tout ce qu’ils ont vécu.

« Après un merveilleux accouchement abdominal sans complications hier midi grâce au personnel aimable et attentionné du NHS, notre petite fille est née le 11.02.2021 à 14h01 », a commencé Kate.

Mais elle a dit qu’une heure après la naissance, sa petite fille a commencé à avoir des problèmes de respiration et a été emmenée à l’unité de soins intensifs néonatals.

Kate a ajouté: « [It] n’est pas rare chez les bébés qui accouchent par voie abdominale, car parfois le liquide n’est pas correctement drainé de leurs poumons.







«Nous avons été informés qu’il s’agissait de cela ou d’une infection, mais d’après la dernière mise à jour du consultant, cela ressemble moins à une infection, ce qui est une excellente nouvelle …

«Heureusement, notre petite dame s’est améliorée assez rapidement, passant de l’oxygène la nuit dernière à l’air assisté.

«Pendant ce temps, j’ai essayé de me lever et de me lever du lit vers 22 heures une fois que la sensation était revenue dans mes jambes, mais j’ai vomi (brilliennnnnt), alors j’ai dû me recoucher.







«Mais à 2 h 30 ce matin, j’ai finalement été mobilisé, j’ai sorti mon cathéter, je me suis lavé, je me suis brossé les dents et je me suis rendu à l’unité bébé où j’ai pu tenir ma fille peau contre peau et elle a allaité pendant deux heures à partir de 5 h. : 30-7: 30 ce qui était beau, très apaisant et elle s’est accrochée des deux côtés.

« Elle a un poids santé, tout le reste est parfait, il y a un souffle sur son cœur qu’ils surveillent mais encore une fois est très courant chez les nouveau-nés et ils vont voir si elle peut respirer sans aide ce soir. »

Hier soir, Kate a partagé une photo de sa nouvelle fille pour montrer l’impressionnante chevelure avec laquelle elle est née.