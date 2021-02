La star de l’ex On The Beach, Ashley Cain, a partagé une mise à jour sur la bataille de santé de sa petite fille Azaylia.

La personnalité de MTV, 29 ans, dit que la petite fille – qui a la leucémie – répond bien à son traitement par cellules souches et a dit à quel point la force de l’enfant de cinq mois impressionne le personnel médical qui s’occupe d’elle.

Dans un post partagé sur son compte Instagram lundi, la star de télé-réalité, qui partage sa fille avec sa partenaire Safiyya Vorajee, a tapé: «J’ai passé une matinée incroyable avec ma petite princesse.

«L’énergie qu’elle génère non seulement pour elle-même, mais aussi pour moi et quiconque entre dans la pièce est irrésistiblement irrésistible!

« MISE À JOUR: Les médecins m’ont dit ce matin qu’elle fabriquait DÉJÀ ses propres cellules, ce qui est une nouvelle incroyable et ils ne peuvent pas croire à quel point elle est forte et à quel point elle va bien! »







(Image: Ashley Cain / Instagram)



Ashley a ensuite partagé sa gratitude pour le donneur de cellules souches, en poursuivant: «DONNEUR: Les cellules souches d’Azaylia provenaient d’un cordon ombilical qui avait été donné par une femme directement après l’accouchement.

«C’était génial pour Azaylia car les cellules du cordon sont très riches et en raison de son âge, la quantité de cellules dans le cordon est suffisante pour elle.

«De plus, cela signifiait que le cordon pouvait être demandé et envoyé immédiatement pour le besoin urgent d’Azaylia d’une greffe!

«Malheureusement, comme il s’agit d’un donneur de cordon, cela signifie que nous ne pourrons jamais rencontrer les personnes qui ont donné à Azaylia ses cellules souches et le plus beau cadeau imaginable!

« Cependant, nous sommes extrêmement reconnaissants envers qui que vous soyez et je prierai pour vous pour le reste de ma vie! Merci. »

Azaylia a été diagnostiquée avec une forme rare de leucémie après sa naissance en octobre, avant qu’Ashley ne révèle qu’elle avait besoin d’un donneur de cellules souches en novembre.







(Image: mrashleycain / Instagram)



Elle est soignée à l’hôpital pour enfants de Birmingham.

En plus de subir un traitement par cellules souches, la courageuse petite fille a subi plusieurs cycles de chimiothérapie.

Ashley a récemment participé à une séance de questions-réponses avec des fans – où il a répondu à quelques questions sur l’état de sa petite fille.

« Est-ce que Safiyaa et vous vous voyez beaucoup en ce moment? Vous êtes tous les deux une telle inspiration », a écrit un fan.

Ashley a répondu: « Nous passons environ cinq minutes à discuter lorsque nous passons à l’hôpital. À part cela, ce sont les appels téléphoniques et FaceTime. »







(Image: mrashleycain / Instagram)



Interrogée sur ce qui lui donne force et courage au quotidien, la star de télé-réalité a déclaré: « Ma fille est la source de toutes mes forces. Elle me donne des quantités incommensurables d’amour et de bonheur.

«Le fait d’être bouleversé et négatif n’aidera rien.

Il a poursuivi: « Si ma fille peut lutter contre cela, le moins que je puisse faire est d’être forte et de l’entourer de la meilleure énergie possible. »

Un autre fan inquiet lui a demandé comment il allait, ce à quoi Ashley a répondu franchement en disant qu’il était « navré ».







(Image: Ashley Cain / Instagram)



«C’est la chose la plus difficile que je puisse imaginer dans mon pire cauchemar», dit-il. « Chaque jour. Mais en même temps, je crois vraiment en ma fille et je peux honnêtement dire que j’apprécie et apprécie chaque seconde avec elle. »

Ashley a déclaré que regarder la petite Azalyia souffrir était de la «torture», avant d’ajouter qu’il prendrait «toute punition imaginable pour qu’elle soit libérée de cela».

Si vous souhaitez parler du cancer à quelqu’un, vous pouvez appeler Cancer Research UK au 0300 1231022, avec des heures d’ouverture de 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi, ou par e-mail à supporter.services@cancer.org.uk