Ashley Cain a annoncé la nouvelle que sa petite fille de quatre mois, Azaylia, avait reçu une greffe de cellules souches au milieu de sa bataille contre la leucémie.

L’ex sur la plage, âgé de 30 ans, partage sa fille avec sa partenaire Safiyya Vorajee et a révélé la terrible nouvelle que le cancer de son bébé était revenu.

Azaylia a été diagnostiquée avec une forme rare de leucémie après sa naissance en octobre, avant qu’Ashley ne révèle qu’elle avait besoin d’un donneur de cellules souches à Novemner.

Elle est soignée à l’hôpital pour enfants de Birmingham et Ashley a maintenant déclaré qu’une greffe de cellules souches avait été effectuée et Azaylia était maintenant dans son « voyage le plus difficile » alors qu’elle tentait de lutter contre la leucémie.







(Image: Ashley Cain / Instagram)



Dans une mise à jour aux fans lundi, Ashley a écrit sur Instagram: « Aujourd’hui a été de loin le plus grand jour de notre vie. Un jour que nous espérions, souhaitons et prions.

« Le jour où Azaylia a reçu sa greffe de cellules souches et entame le voyage le plus difficile imaginable pour sauver sa précieuse vie! Nous croyons en vous princesse. »

Ashley a poursuivi avec des mots d’encouragement pour sa fille: «Vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes courageux et Dieu est avec vous!

« Vous avez ce Lion Likkle. Nous vous aimons! ❤️ ALLONS CHAMPION! »

La veille, Ashley avait partagé ses remerciements après la découverte d’un donneur.

Il a écrit dimanche: «Nous avons enfin trouvé un donneur pour notre belle petite fille! [prayer hands emoji, heart emoji]

«Il est difficile de dire à quel point nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui sont soutenus, partagés et enregistrés pour être un donateur pour aider à sauver la vie d’Azaylia. Merci à TOUS! C’est vraiment bouleversant! [raised fist emoji]. «







(Image: Ashley Cain / Instagram)



Ashley a également partagé qu’il y avait des nouvelles dévastatrices, car il a révélé que le cancer était revenu chez sa fille.

Il a écrit sur Instagram: «Cependant, après le deuxième cycle de chimiothérapie d’Azaylia, nous avons été informés qu’Azaylia avait rechuté et que sa leucémie était revenue. [heartbroken emoji]

«Ce qui souligne à quel point son cancer est agressif et montre à quel point cette greffe sera cruciale. Cela signifie également qu’elle devra aller en greffe avec une leucémie, ce qui est loin de ce que nous voulions.

«On nous a également dit qu’en raison de son âge et de l’agressivité de son cancer, elle se situe dans la catégorie à haut risque de complications de la transplantation et dans la catégorie à faible risque de réussite de la transplantation.

« Entendre cette nouvelle a été absolument dévastatrice et a rendu la vie quotidienne 10 fois plus difficile pour nous et a fait encore plus mal que cela ne l’était déjà! »

Si vous souhaitez parler du cancer à quelqu’un, vous pouvez appeler Cancer Research UK au 0300 1231022, avec des heures d’ouverture de 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi, ou par e-mail à supporter.services@cancer.org.uk

