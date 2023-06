La petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, impressionne par son hindi et ses pensées fluides, les fans l’appellent « un vrai bijou »

Navya Naveli Nanda, co-fondatrice d’Aara Health, a récemment parlé de son travail dans une vidéo promotionnelle. Elle a laissé tout le monde impressionné en abordant les sujets liés aux soins de santé, à la sensibilisation juridique et à la violence domestique et a également amusé les fans avec son hindi.

Dans la vidéo, on pouvait entendre Navya dire: « Toh ek cheez jo main baar-baar sunti hoon ki ‘Aap bahut young ho, aapke paas experience nahi hai’. Toh woh hamesha uth jaata hai ek question ki ‘Arrey, aap toh 25 saal ki ho, aapko kya experince hai life ke baare mein? Toh aap kaise in cheezon ke baare mein kaam kar sakte ho ? » Vous connaissez les soins de santé, la sensibilisation juridique, la violence domestique (la seule question que j’entends sans cesse concerne mon âge et donc mon manque d’expérience. Les gens me demandent comment puis-je travailler sur les soins de santé, la sensibilisation juridique et la violence domestique alors que je n’ai que 25 ans). ”





Elle a également ajouté : « Main hamesha sochti hoon ki arrey main agar 80 saal tak rukh jaaun kuch karne ke liye, toh duniya ka kya hoga ? Humari au moins majoritaire iss desh ki 80 pour cent jo log hai, groupe d’âge humare ke haina? Les abeilles se tees saal ke hai. Agar hum sab abhi pachas saal tak wait karlenge kuch karne ke liye toh yeh peedhi ka kya hoga? Est-ce que la génération ka kya hoga ? Badlaav kaun laayega ? Aaj mujhe lagta hai ki yeh jo nayi peedhi aayi hai bachho ki, unko itna gyaan hai itni kam umar mein, toh hume sous-estime bhi nahi karna chahiye kyunki hum bahut capable hai aaj (Dois-je attendre d’avoir 80 ans et ensuite faire les choses que je veux Qu’arrivera-t-il au monde si nous attendons tous jusqu’à cet âge pour apporter des changements dans notre société? Qu’arrivera-t-il à cette génération? Je pense que nous sommes intelligents et que nous avons les connaissances et qu’il ne faut pas les sous-estimer).

Les fans ont été impressionnés non seulement par son hindi mais aussi par ses connaissances et l’ont félicitée dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « Quelqu’un de Bollywood avec de véritables connaissances. » Un autre a écrit: « L’hindi de Navya est vraiment incroyable, continuez à faire du bon travail, mon cher. » Un autre a écrit: « C’est bien de la voir parler hindi. » Un autre fan a commenté: « Seul star kid avec le cerveau. » Un autre commentaire disait : « Vraiment impressionné par les pensées de Navya et l’hindi. Hâte de voir tout l’épisode. » Un autre a écrit : « Tu es un vrai bijou. Vous œuvrez pour l’amélioration de la société et vous avez défendu l’autonomisation des femmes. Être un enfant vedette de Bollywood et vous avez choisi un chemin unique.

Navya Naveli Nanda est la fille de Shweta Bachchan Nanda et la petite-fille d’Amitabh Bachchan. Bien que plus tôt, Navya ait parlé de ne pas faire carrière dans le théâtre, son frère, Agastya Nanda, va cependant bientôt faire ses débuts à Bollywood avec le film The Archies de Zoya Akhtar.

Navya Naveli Nanda a également lancé son propre podcast l’année dernière, nommé What The Hell Navya, et elle a été rejointe par sa grand-mère Jaya Bachchan et sa mère Shweta Bachchan Nanda pour parler des problèmes liés aux femmes.