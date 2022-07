La petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, fait sa première apparition à l’écran

La petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, s’était tenue à l’écart du cinéma grand public et n’avait pas montré un vif intérêt à suivre les traces de Bachchans. Mais maintenant, Navya a fait sa première apparition à l’écran avec un TVC.

Navya a partagé le teaser de son TVC sur Instagram, et il présente Navya comme une femme d’affaires indépendante et ambitieuse, qui parle de “l’estime de soi” et vise à briser les stéréotypes. Bien que le TVC complet ne soit pas encore sorti, elle a déjà reçu des critiques élogieuses pour sa présence à l’écran.

Voici la TVC de Navya







Dès que Navya a posté la bobine, ses amis ont immédiatement réagi. Ananya Pandey a écrit : “Omg !!!! Je t’aime, tellement excitée pour toi ma nav.” La mère de Navya, Shweta Nanda, a également commenté et a déclaré: “Tu en vaux plus que la peine, bébé.” Aadar Jain, Athiya Shetty, Riddhima Kapoor Sahni et Bhavana Pandey ont réagi au message. Le frère cadet de Navya, Agastya Nanda, fera également ses débuts sur grand écran avec le réalisateur The Archies de Zoya Akhtar avec la fille de Shah Rukh Khan, Suhana, et la sœur de Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor.

Récemment, Navya s’est ouverte sur le sexisme et la misogynie profondément ancrés dans sa famille. Elle a parlé du patriarcat et de la façon dont sa famille la traite différemment, elle et son frère. Dans une interview avec SheThePeople.tv, Navya a cité plusieurs exemples où son jeune frère Agastya Nanda n’est pas censé s’occuper des choses domestiques. Elle a déclaré: «J’ai vu cela se produire à la maison où si nous avons des invités, ma mère me dira toujours d’aller chercher ceci ou d’aller chercher cela et je dois jouer l’hôte plutôt que mon frère, qui pourrait aussi faire la même chose. Pour les non-initiés, Navya est la fondatrice de Project Naveli, une organisation à but non lucratif qui vise à promouvoir l’égalité des sexes en offrant aux femmes un accès aux ressources et aux opportunités qui permettront l’autonomisation économique et sociale.