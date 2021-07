La petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, donne un aperçu de son espace de travail, voir les photos à l’intérieur

La petite-fille de l’icône de Bollywood Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, est l’une des stars dont on parle le plus ces derniers temps. Fille de Shweta Bachchan et de Nikhil Nanda, Navya fait souvent l’actualité. Parfois, c’est son travail d’activiste social dont on parle dans les médias, à d’autres occasions, sa relation supposée avec le fils de Jaaved Jaaferi, l’acteur Meezaan, fait la une des journaux.

En outre, la proximité de Navya avec d’autres enfants vedettes, notamment Suhana Khan, Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, entre autres, fait également beaucoup parler d’elle dans les médias. Il n’est donc pas surprenant que ses publications sur les réseaux sociaux deviennent virales quelques minutes après qu’elle les ait partagées.

Récemment, Navya, qui est devenue entrepreneure avec sa start-up de santé, Ara Health, qui a lancé des conversations sur la santé mentale et a été le fer de lance du projet Naveli – une organisation à but non lucratif et une campagne à impact social soutenant l’égalité des sexes en Inde, travaillant spécifiquement dans les domaines de la santé, indépendance éducative et financière, a profité de son compte Instagram pour partager quelques photos de son bureau.

Vêtue de tenues décontractées élégantes comprenant un t-shirt blanc uni et un pantalon de couleur crème, Navya était magnifique alors qu’elle prenait la pose sur fond de murs jaunes tout en se tenant sur l’escalier en colimaçon qui acquiert de l’espace au milieu de son espace de travail.

Regarde:

Peu de temps après que Navya ait partagé les photos, BFF Suhana Khan est allée dans la section des commentaires et a écrit « Oooo ». Elle a suivi avec un emoji aux yeux de cœur. La mère de Shanaya Kapoor, Maheep Kapoor, a laissé tomber un emoji au cœur rouge tandis que Khushi Kapoor a écrit « Cuteeee » avec un emoji au cœur rouge.

Navya a cofondé Ara Health avec Mallika Sahney⁣⁣, Pragya Saboo⁣⁣ et Ahilya Mehta en 2020⁣⁣. Elle a terminé ses études à la Sevenoaks School de Kent, à Londres, avec le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan. plus tard, elle a étudié la technologie numérique à l’Université Fordham à New York.