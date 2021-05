La petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, célèbre la victoire de Chelsea en Ligue des champions et partage une superbe photo

Megastar Amitabh Bachchan et la petite-fille de l’acteur vétéran Jaya Bachchan, Navya Naveli Nanda, sont associées à de nombreuses causes telles que l’égalité des sexes et les problèmes de santé des femmes. Mais peu de gens savent que Navya a un vif intérêt pour le football.

Il semble que Navya soit une adepte du club de football de Chelsea, partageant son enthousiasme pour leur victoire en Ligue des champions samedi. Chelsea a gagné 1-0 contre Manchester City en finale de la Ligue des champions, grâce au but de Kai Havertz en première période et Navya s’est rendue sur Instagram pour célébrer la victoire du club avec ses fans.

Navya a partagé un selfie où on peut la voir enfiler une veste en cuir noire sur un t-shirt blanc et sous-titré le message, «En l’honneur de Chelsea devenant championne d’Europe», avec un cœur bleu, car le bleu est la couleur de Chelsea.

Shanaya Kapoor a commenté un «Bonjour» sous le message, avec un emoji amoureux auquel Navya a répondu par un «HEEEYY». La sœur de Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor a écrit: «Wow wow» tandis que l’acteur Varun Dhawan lançait un emoji levant les mains. Le cinéaste Zoya Akhtar et l’acteur Maheep Kapoor ont laissé tomber des émojis d’amour et de cœur.

Navya a également partagé la victoire du club sur ses histoires Instagram avec des coeurs bleus.

Navya bénéficie d’un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux et est la cofondatrice d’Aara Health, une plateforme en ligne permettant aux femmes de discuter des problèmes de santé. Récemment, le jeune homme de 24 ans a également lancé une campagne sous le nom de «Projet Naveli», qui vise à lutter contre les inégalités entre les sexes en Inde.

Navya est prête à commencer à travailler avec son père, Nikhil Nanda, dans l’entreprise familiale (Escorts Limited). S’ouvrant sur le fait d’être la première femme de la famille à reprendre bientôt les rênes de l’entreprise, Navya a déclaré: « Je serais la quatrième génération de la famille à prendre les devants – et la première femme. C’est un grand sentiment de fierté pour moi pour perpétuer cet incroyable héritage laissé par mon arrière-grand-père HP Nanda. »