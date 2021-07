La petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Nanda, donne un aperçu de sa maison spacieuse avec de nouvelles photos

La petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, a récemment publié des photos d’elle, donnant un aperçu de sa maison.

Prenant sur Instagram, Navya a partagé une série de photos dans lesquelles elle était magnifique,

Elle a sous-titré le message, « à la maison avec @rohanshrestha & @alliaalrufai » suivi d’un groupe de personnes saluant des emojis.

La mère de Navya, Shweta Bachchan Nanda, a écrit : « Tu nettoies bien. »

La fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, a commenté : « Wowww. »

La fille de l’acteur Sanjay Kapoor, Shanaya Kapoor, a commenté avec un tas d’émojis au cœur rouge. Sa mère, Maheep Kapoor, a posté des emojis pour les yeux et écrit « love ! ».

Khushi Kapoor a écrit « omg ok oui » et

Athiya Shetty a commenté « série préférée ».

Les fans ont adoré les photos et l’ont également comblée de commentaires.

Un fan a écrit : « La plus jolie de tous les temps ». « Regard chaud et cool », a écrit un autre.

Navya a également révélé un aperçu du coin de la maison. Le dos du canapé fait face à une fenêtre en verre avec un rideau semi-transparent que l’on peut voir souffler dans le vent. À travers le mur de verre, le riche feuillage peut être vu.

Navya Nanda est la fille de Shweta et Nikhil Nanda, un homme d’affaires. Agastya Nanda est son jeune frère. Navya, diplômée de l’Université Fordham spécialisée dans la technologie numérique et la conception de l’expérience utilisateur, rejoindra l’entreprise familiale.

Elle ne poursuivra pas une carrière au cinéma comme l’ont fait ses grands-parents. Elle a déclaré à Vogue plus tôt dans l’année : « Je serais la première femme de la quatrième génération de la famille à prendre la barre. Cela me fait grand plaisir de poursuivre l’héritage remarquable de mon arrière-grand-père HP Nanda. » Elle est également co-fondatrice d’Aara Health, une entreprise dédiée à l’hygiène et à la santé des femmes.