La petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Nanda, conduit un tracteur; interagit avec des femmes locales lors d’un récent voyage au Gujarat

La petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, a partagé une vidéo d’elle-même conduisant un tracteur dans un village du Gujarat Navya, qui est la cofondatrice d’Aara Health, une entreprise de technologie de la santé centrée sur les femmes, a partagé un aperçu de sa récente voyage dans un village du Gujarat, où elle a rencontré des femmes locales et a conduit un tracteur au lieu d’une voiture de luxe.

Elle est allée sur Instagram où elle a posté une vidéo d’elle-même avec son équipe. Ils ont visité Ganeshpura au Gujarat. Navya a rencontré des femmes lors d’une réunion organisée par Aara Health. Elle l’a légendé : « Ganeshpura, Gujarat ».

Dès que Navya a sorti la vidéo, plusieurs internautes ont loué sa simplicité. Un internaute a écrit : « Elle fera avancer l’héritage de son père. » Un autre internaute a écrit : « Vous faites un travail formidable. Ce doit être une grande fierté pour les familles Bachchan et Nanda de voir comment vous perpétuez l’héritage dans un nouveau territoire et ce n’est que le début. Je suis sûr que vous le ferez atteindre vos objectifs dans les années à venir. Que Dieu vous bénisse toujours. Un internaute a écrit : « La façon dont vous essayez d’aider les autres avec autant de simplicité est géniale. »

Navya est la fille de la fille d’Amitabh, Shweta Bachchan, et de son homme d’affaires-mari Nikhil Nanda, qui est le cousin des acteurs Kareena Kapoor et Ranbir Kapoor. Elle a également un frère nommé Agasthya, qui est prêt à faire ses débuts d’acteur dans l’adaptation de Zoya Akhtar de The Archies.