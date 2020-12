Le cimetière d’une famille juive dans un cimetière de Kaifeng – Daily Telegraph

Pour Hanoukka de cette année, Amir allume des bougies de la menorah et récite des bénédictions pour célébrer les huit nuits de la fête, car de nombreux juifs sont dans le monde.

Mais il le fait en secret, craignant que des responsables chinois ne viennent – comme ils le font souvent lors d’occasions religieuses – pour imposer une interdiction contre le judaïsme, le poussant à renoncer à sa foi. Parfois, il est même appelé pour des interrogatoires.

«Chaque fois que nous célébrons, nous avons peur», a déclaré Amir, pas son vrai nom, car il a demandé à ne pas être identifié par crainte de représailles. « Quoi que nous fassions, nous veillons toujours à ce que les autorités ne le découvrent pas. »

Depuis 2015, le dirigeant chinois Xi Jinping a mené une campagne acharnée contre l’influence étrangère et la religion non approuvée, dans le cadre d’une campagne visant à « siniser » la foi – déchirant les croix d’églises et les dômes d’oignon des mosquées, et détenant plus d’un million de musulmans dans la région occidentale du Xinjiang .

Kaifeng est une ancienne capitale historique de la Chine. Les Juifs se sont installés ici il y a plus de mille ans, mais il y a maintenant peu de preuves de leur présence – Daily Telegraph

Outre les chrétiens et les musulmans, la répression de M. Xi a frappé la minuscule congrégation de juifs de Chine, dont les ancêtres se sont installés il y a plus d’un millénaire le long du fleuve Jaune à Kaifeng, alors capitale de la dynastie des Song du Nord.

Qu’un si petit groupe puisse attirer la colère du Parti communiste montre à quel point la répression s’est étendue. Seulement environ 1000 personnes à Kaifeng revendiquent l’héritage juif, et parmi elles, seulement une centaine ou sont des juifs pratiquants, disent les experts – à peine une éclaboussure dans la mer de 1,4 milliard de Chine. Même à son apogée dans les années 1500, la communauté ne comptait qu’environ 5000 personnes.

«C’est la politique du gouvernement – la Chine ne veut pas nous reconnaître comme juifs», a déclaré au Telegraph un homme qui rêve de suivre une formation de rabbin en Israël. «Leur objectif est de s’assurer que la prochaine génération n’a pas d’identité juive.»

À la maison, il enseigne tout ce qu’il sait à son enfant, tout comme ses ancêtres – probablement des marchands de Perse – l’ont fait pendant des générations.

De cette manière, l’héritage juif de Kaifeng a survécu aux dynasties, aux guerres, aux catastrophes naturelles et à la révolution culturelle, lorsque beaucoup ont détruit des registres généalogiques pour cacher leur lignée. Cela les a également aidés à se débrouiller sans rabbin pendant plus de 150 ans.

L’histoire continue

Ils se battent pour garder leur histoire vivante, même si «affirmer leur désir d’être lié à leur héritage juif est contraire au fonctionnaire [Chinese] position sur les religions non autorisées », a déclaré Anson Laytner, rabbin à la retraite et président de l’Institut sino-judaïque.

Le cimetière d’une famille juive dans un cimetière de Kaifeng – Daily Telegraph

Même pour les cinq religions que le Parti reconnaît et réglemente – le bouddhisme, le taoïsme, l’islam, le protestantisme et le catholicisme – les pressions abondent. Les temples bouddhistes, par exemple, sont autorisés à afficher des portraits de M. Xi, mais pas du chef spirituel exilé, le Dalaï Lama.

Les autorités chinoises sont également préoccupées par l’influence étrangère indue si la communauté juive de Kaifeng est autorisée à tisser des liens avec des juifs à l’étranger.

« En termes de chiffres, c’est tellement insignifiant, mais en termes d’attention potentielle, c’est beaucoup, beaucoup plus grand », a déclaré Noam Urbach, un universitaire israélien qui a étudié les Juifs de Kaifeng. Leur existence peut «attirer beaucoup d’attention au sein de la communauté juive internationale».

À Kaifeng, des pierres gravées dès 1489 avec les croyances et l’ascendance de la communauté ont été retirées de l’endroit où elles marquaient autrefois une synagogue du XIIe siècle.

Un ancien puits, considéré comme les dernières ruines de la synagogue, a également disparu sous un manteau de ciment. Les autorités ont également démoli les quelques panneaux hébreux de la ville qui marquaient autrefois la voie de l’enseignement de la Torah.

Dans cette même voie, un endroit où quelques dizaines de Juifs – dont certains étaient des fonctionnaires du gouvernement – se réunissaient pour des services est maintenant plâtré dans la propagande sur la «gestion des affaires religieuses» par la Chine. Ils incluent des rappels que le judaïsme est interdit. Une caméra de sécurité est dirigée vers l’entrée.

Une poignée d’écoles qui enseignaient l’hébreu et le judaïsme – établies par des Juifs étrangers en visite à Kaifeng – ont été forcées de fermer. Les expositions dans un musée et dans la salle historique de la guilde des marchands qui documentaient l’histoire des Juifs dans la ville ont également disparu au profit de grandes images de M. Xi.

La répression est si intense que les habitants de Kaifeng ont peur de dîner ensemble en public. «C’est un petit endroit», a déclaré un juif. «Les gérants de restaurant savent que nous sommes les juifs et ils nous dénonceront aux autorités.»

Un livret sur la Pâque, écrit en chinois et en hébreu – Daily Telegraph

Dans toute la ville, la trace restante de l’héritage juif semble être deux pierres tombales avec l’étoile de David et des épitaphes en chinois et en hébreu – mais même cela, craignent-ils, disparaîtra bientôt.

Pourtant, les Juifs de Kaifeng sont remarquablement résilients et ont trouvé des moyens de garder leur foi vivante sous terre.

Chaque semaine, des réunions ont lieu en secret pour célébrer le Shabbat, le jour de repos juif. Beaucoup ne mangent pas de porc, bien que le garder entièrement casher soit risqué et coûteux. Mais pour les vacances, ils mettent de l’argent en commun pour acheter de la viande et du vin casher grâce à un réseau d’intermédiaires amicaux.

À la maison, les habitants décorent avec des photos d’Israël, des étoiles de David et des assiettes de seder traditionnelles de la Pâque, et servent du thé aux invités dans des bocaux qui contenaient des bougies yahrzeit allumées en mémoire des morts.

Un homme a ouvert un meuble révélant un châle de prière et une collection de kippas, un couvre-chef pour homme. Prononcez plus fièrement Israël avec un accent hébreu.

Incapables d’obtenir des documents religieux, ils achètent des Bibles et lisent l’Ancien Testament – plus ou moins le même contenu que la Torah – et ignorent le Nouveau Testament.

Ils font également circuler des brochures à oreilles de chien avec des traductions compilées lors d’un bref renouveau lorsque des érudits juifs, des rabbins et des touristes ont afflué à Kaifeng alors que la Chine s’est ouverte dans les années 1990.

Désormais, «aucune imprimerie n’ose nous aider à les copier», a déclaré un habitant.

Des groupes comme l’Institut sino-judaïque de M. Laytner et Shavei Israël avaient précédemment créé des centres pour enseigner l’histoire et les traditions hébraïques et juives, et ont aidé certains à émigrer. Mais les deux groupes ont été expulsés il y a quelques années, parmi les premières cibles de la répression gouvernementale.

M. Laytner ne considère pas la répression comme spécifiquement antisémite – un sentiment que les experts jugent inhabituel en Chine. Le pays a abrité des milliers de Juifs européens fuyant les nazis, et aujourd’hui, de nombreux Chinois considèrent favorablement les Juifs, les classant comme un groupe aisé occupant des postes influents – banquiers, politiciens, avocats, médecins, réalisateurs de films.

«En fait, l’histoire joue en leur faveur, parce que les Juifs ont été traités comme des ordures partout dans le monde, mais les Chinois les ont acceptés», a déclaré Moshe Yehuda Bernstein, un chercheur en Australie qui a écrit sur les Juifs de Kaifeng.

«C’est quelque chose dont les Chinois pourraient être fiers, mais récemment, dans cette répression des religions non officielles, ils ont enlevé toutes les preuves historiques d’une présence juive à Kaifeng, ce qui est absurde.

Le président chinois Xi Jinping – Sebastian Vivallo

Le ministère chinois des Affaires étrangères a nié la «soi-disant suppression», soulignant plutôt qu’il avait accueilli des réfugiés juifs dans une réponse écrite au Telegraph.

Les juifs de Kaifeng espèrent qu’Israël les soutiendra, bien qu’ils ne soient pas considérés comme juifs selon la loi israélienne – après des générations de mariages mixtes, le judaïsme n’a pas été systématiquement transmis par la lignée maternelle. M. Laytner doute également qu’Israël veuille mettre en péril les relations sino-israéliennes «pour le bien de quelques milliers de personnes».

En effet, Israël a approfondi ses relations commerciales avec la Chine ces dernières années. L’ambassade d’Israël n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.

Mais alors que ceux de Kaifeng insistent sur le fait qu’ils sont fiers d’être chinois et veulent seulement préserver leur histoire et leurs traditions, la répression a été très douloureuse.

«Nous aimons notre pays; nous ne sommes pas des criminels; nous ne mangeons tout simplement pas de porc », a déclaré Amir, en clignant des yeux.« Pourquoi devons-nous pratiquer notre foi en secret et vivre en flottant en marge de la société? C’est vraiment difficile à supporter.