La Petite Cocotte Rouge | Actualités, Sports, Emplois

Aujourd’hui j’ai cuisiné du poulet dans ma petite cocotte rouge. Je tiens ça de ma grand-mère. Quand je l’utilise, je pense à elle. Très souvent, elle préparait la viande dans la petite cocotte rouge. Je n’ai aucune idée de quel matériau il est fabriqué, mais il est durable. C’est assez lourd mais pas antiadhésif. Je suis heureux que ce ne soit pas du genre antiadhésif car ils ont tendance à perdre ce revêtement et ils ne sont alors plus bons.

Il y a un panier noir qui va avec. C’est un bon moyen de sortir la cocotte du four car elle possède des poignées. Vous pouvez passer directement à table et ça a l’air très bien.

Je me souviens d’où vient cette cocotte. La station de radio locale organisait un concours hebdomadaire. Ils lisent les questions de temps en temps. Si vous ne connaissiez pas la réponse, vous êtes allé au magasin de variétés de Ludlum pour la rechercher. Ils ont affiché la réponse sur la porte qui descendait. Parfois, grand-mère m’envoyait chercher la réponse. Parfois, elle allait elle-même au magasin.

Je pense que vous avez soumis votre nom, puis avez attendu qu’on vous appelle. Un jour, grand-mère a été appelée et bien sûr, elle connaissait la réponse. Elle a gagné beaucoup de choses. Je me souviens qu’elle avait reçu des sachets de thé Constant Comment. C’était quelque chose de nouveau. Une fois que nous les avons essayés, nous en avons acheté d’autres. Elle a aussi eu cette petite cocotte rouge. Elle pensait que c’était plutôt mignon. Je pense qu’elle a essayé tout de suite et a découvert qu’il était préférable d’y cuire de la viande. À partir de ce jour, nous avons utilisé la petite cocotte rouge.

Je pense que divers marchands ont offert des articles en cadeau. Pour ce prix, ils ont reçu des publicités gratuites pour leur magasin. C’était gagnant/gagnant pour tout le monde.

Ce n’est pas la seule fois où ma grand-mère a remporté ce concours. Elle a continué à le suivre et à trouver les réponses. Bien sûr, cela signifiait que nous achetions fréquemment des choses chez Ludlum. C’était vraiment un petit magasin sympa. Il y avait tellement de choses. Vous pouvez trouver de tout, des produits d’épicerie au matériel de couture.

Quand j’étais au lycée, j’avais un ami qui y travaillait comme magasinier. Comme je travaillais aussi, nous allions souvent à des événements ensemble. Il avait une voiture à conduire alors il est venu me chercher après le travail. Parfois nous allions à la plage pendant l’été, puis il me ramenait à la maison, je me changeais pour le travail et il venait me chercher pour m’emmener au magasin.

Ann Swanson écrit depuis son domicile à Russell, Pennsylvanie. Contact à [email protected].







