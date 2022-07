La Petite Coco, gagnante de Pretty Polly Stakes, en lice pour la sortie des Yorkshire Oaks au Ebor Festival | Nouvelles de la course

Une inclinaison au Darley Yorkshire Oaks semble probable pour La Petite Coco.

La fillette de quatre ans formée par Paddy Twomey a remporté une victoire dans le Groupe 1 dès son premier essai en remportant les Pretty Polly Stakes au Curragh.

C’était ses débuts saisonniers et elle a porté sa série de victoires à quatre après avoir terminé le dernier trimestre avec une victoire sur Love dans les Blandford Stakes.

Propriété de Team Valor, La Petite Coco détient également un engagement à Goodwood, mais un voyage au Knavesmire le 18 août est actuellement préféré.

“Elle est sortie de la course très bien. C’était sa première course de l’année et nous pourrions peut-être regarder les Yorkshire Oaks avec elle”, a déclaré Twomey.

“Elle est dans le Nassau, mais la préférence serait les Yorkshire Oaks.”