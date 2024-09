La petite caméra 4K de GoPro arrive dans les rayons du monde entier au prix de 199 $ PDSF

199 $ HERO rejoint le nouveau produit phare HERO13 Black dans le cadre du déploiement de la distribution mondiale

SAN MATEO, Californie, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ — Aujourd’hui, GoPro (NASDAQ : GPRO) a annoncé que son nouveau 199 $ La caméra « 4K’ing Tiny », simplement nommée « HERO », est désormais disponible dans les magasins du monde entier et peut être achetée en ligne sur GoPro.com.



La nouvelle HERO de GoPro, vendue à 199 $, pèse 86 grammes et est la plus petite GoPro 4K jamais conçue avec un écran.



Pesant seulement 86 grammes, le tout nouveau petit 4K La caméra HERO est étanche, durable et combine l’interface utilisateur la plus simple jamais conçue par GoPro avec une vidéo 4K nette, un ralenti 2x à 2,7 K résolution et des photos de 12 mégapixels. 199 $HERO est désormais la caméra la plus abordable de GoPro, ce qui la rend idéale pour les voyageurs, les créateurs, les familles, les enfants et les amateurs d’aventure à la recherche de la caméra la plus simple, la plus légère et la plus abordable avec la durabilité et la polyvalence légendaires de GoPro.

HERO : de petite taille par conception, GoPro par nature

HÉROS est le plus petit, le plus léger et le plus simple 4K caméra avec écran tactile que GoPro ait jamais conçue. Elle comprend :

Conception ultra compacte, pesant seulement 86 g : La conception ultra-légère du HERO présente 35 % de volume en moins et 46 % de masse en moins que le HERO13 Black.

La conception ultra-légère du HERO présente 35 % de volume en moins et 46 % de masse en moins que le HERO13 Black. Robuste, polyvalent et étanche jusqu’à 16 pieds ( 5 m ) :Étanche et conçue avec la durabilité et la polyvalence légendaires de GoPro, HERO est prête à capturer le plaisir que vous jouiez dans l’océan, que vous dévaliez la boue ou la neige, ou que vous exploriez simplement une nouvelle ville et que vous souhaitiez la commodité d’une petite caméra dans votre poche. HERO est également dotée de doigts de montage pliables intégrés qui rendent la caméra compatible avec la vaste gamme de supports GoPro répondant à presque toutes les activités auxquelles vous pouvez penser.

:Étanche et conçue avec la durabilité et la polyvalence légendaires de GoPro, HERO est prête à capturer le plaisir que vous jouiez dans l’océan, que vous dévaliez la boue ou la neige, ou que vous exploriez simplement une nouvelle ville et que vous souhaitiez la commodité d’une petite caméra dans votre poche. HERO est également dotée de doigts de montage pliables intégrés qui rendent la caméra compatible avec la vaste gamme de supports GoPro répondant à presque toutes les activités auxquelles vous pouvez penser. Écran tactile intuitif + commande à un seul bouton : HERO est doté des commandes les plus simples jamais proposées par GoPro, ce qui en fait la caméra idéale pour tous ceux qui recherchent une expérience extrêmement simple. De plus, l’écran tactile arrière pratique de HERO facilite le cadrage de vos prises de vue, le balayage pour changer de mode, la vérification de l’état de la batterie et de la carte SD et l’association de HERO à votre téléphone pour un contrôle facile de la caméra et le transfert de contenu à l’aide de l’application GoPro.

: HERO est doté des commandes les plus simples jamais proposées par GoPro, ce qui en fait la caméra idéale pour tous ceux qui recherchent une expérience extrêmement simple. De plus, l’écran tactile arrière pratique de HERO facilite le cadrage de vos prises de vue, le balayage pour changer de mode, la vérification de l’état de la batterie et de la carte SD et l’association de HERO à votre téléphone pour un contrôle facile de la caméra et le transfert de contenu à l’aide de l’application GoPro. Une qualité d’image époustouflante + 2x Ralenti : Capture en Ultra HD 4K et vidéo HD 1080p, photos 12MP ou ralentissez les choses avec 2,7 K 60 images par seconde. Vous pouvez également prendre des captures d’images de 8 MP à partir de votre 4K vidéos utilisant l’application GoPro.

Capture en Ultra HD et vidéo HD 1080p, photos 12MP ou ralentissez les choses avec 60 images par seconde. Vous pouvez également prendre des captures d’images de 8 MP à partir de votre vidéos utilisant l’application GoPro. Stabilisation vidéo HyperSmooth : La stabilisation vidéo HyperSmooth, leader du marché de GoPro, est appliquée aux vidéos de votre caméra HERO pendant la lecture dans l’application GoPro, lissant comme par magie vos vidéos pour vous faire ressembler à un héros.

La stabilisation vidéo HyperSmooth, leader du marché de GoPro, est appliquée aux vidéos de votre caméra HERO pendant la lecture dans l’application GoPro, lissant comme par magie vos vidéos pour vous faire ressembler à un héros. Batterie Enduro longue durée : HERO peut enregistrer en continu pendant plus d’une heure à son réglage vidéo le plus élevé sur une seule charge et la technologie de batterie Enduro de GoPro fonctionne bien dans une large gamme de températures ambiantes pour vous assurer d’obtenir la photo sous la pluie ou le soleil… ou la neige !**

HÉROS (199,99 $) et le HERO13 Noir sont disponibles à l’achat auprès de GoPro.com et auprès des revendeurs GoPro du monde entier. Pour en savoir plus sur HERO, consultez le blog de GoPro, Le courant.

** Durée de fonctionnement mesurée à une température de 25 °C (77 °F) avec des vitesses de vent de 0, 0,6 et 2,5 m/seconde.

À propos de GoPro, Inc. (NASDAQ : GPRO)

GoPro aide le monde à se capturer et à se partager de manière immersive et passionnante.

GoPro a été reconnu comme un employeur de choix par les deux Magazine extérieur et Actualités américaines et mondiales pour être parmi les meilleurs endroits où travailler. Les postes ouverts sont disponibles sur notre page carrières. Pour plus d’informations, visitez GoPro.com.

Connectez-vous avec GoPro sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X, YouTubeet le blog de GoPro, Le courantLes clients GoPro peuvent soumettre leurs photos et vidéos à Prix ​​GoPro pour avoir l’opportunité d’être présenté sur les réseaux sociaux de GoPro et de recevoir des prix en argent et en équipement. Les membres de la presse peuvent accéder aux logos et images officiels sur notre portail de presse.

GoPro, HERO et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de GoPro, Inc. les États-Unis et d’autres pays.

SOURCE GoPro, Inc.