La petite amie secrète de Kodie Murphy, bombe de Love Island, dévoilée alors qu’elle révèle qu’il lui a dit qu’il partait en voyage de travail

Kodie Murphy de LOVE Island a été qualifié de menteur par sa prétendue petite amie secrète à qui il a dit qu’elle « partait en voyage de travail » avant de se rendre à la villa.

Le jeune homme de 20 ans, qui se décrit comme « coquin, effronté et espiègle », aurait aveuglé son partenaire qui, sarcastiquement, lui « souhaitait bonne chance ».

Kodie Murphy a été accusé d’avoir dit à sa petite amie qu’il partait en voyage de travail, alors qu’il se rendait en fait à la villa[/caption]

Partageant une photo d’eux deux ensemble, elle a écrit: « Comme certains d’entre vous le savent peut-être, @KodieMurphy et moi sommes exclusifs depuis un certain temps et maintenant je viens de découvrir que ce » voyage de travail « qu’il faisait était en fait Casa Amor.“

« Je ne pourrais pas me sentir plus blessé et irrespectueux, Kodie, tu as eu tout le temps de me le dire, mais j’espère que tu trouveras ce que tu cherches ».

Avant d’ajouter : « Je vous souhaite bonne chance ».

Le Sun a contacté les représentants de Love Island pour commentaires.

Kodie est un spécialiste du marketing des médias sociaux de Birmingham qui a déclaré que les trois traits qu’il recherche chez un partenaire sont la loyauté, la confiance et l’indépendance.

Lorsqu’on lui a demandé quelle fille il avait en vue avant son entrée à la Casa Amor, Kodie a nommé Jess Harding comme sa préférée.

Il a dit: « Jess est mon point faible car j’aime une blonde ».

Kodie a également admis qu’il aimait le look de Leah Taylor, basée à Manchester.

Il a déclaré: « Leah est une très jolie fille, mais la personnalité de Jess est remarquable pour moi. Elle peut donner de bonnes plaisanteries!

Révélant ce qu’il ressentait à propos de Casa Amor, Kodie a déclaré: «J’aime les défis et j’ai hâte de faire ressortir mon côté flirteur et effronté.

« Il n’y a pas autant de pression quand vous entrez dans Casa Amor, vous pouvez entrer et vous amuser. Je vais certainement être un peu espiègle.

Il a ajouté: «Je vais y aller et être mon grand moi pétillant et effronté – je sais vraiment ce que je veux.

« Il faut le mettre un peu plus épais à Casa Amor qu’à l’extérieur, ce qui sera différent pour moi mais je suis confiant pour aborder les choses.

« Je travaille bien sous pression, donc pas de soucis là-bas. »

Le spécialiste du marketing des médias sociaux dit qu’il recherche la «fidélité» chez un nouveau partenaire potentiel[/caption]