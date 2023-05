La petite amie secrète de Jay Gardner de Geordie Shore révélée comme la star de Celebs Go Dating et l’ex de Tom Zanetti

Jay Gardner de GEORDIE Shore a une petite amie secrète qui a joué dans Celebs Go Dating et a eu une relation amoureuse avec Tom Zanetti dans l’émission E4.

La star de télé-réalité, qui est devenue célèbre dans l’émission MTV en 2010, a jusqu’à présent caché l’identité de son amant aux fans.

La star de Geordie Shore, Jay Gardner, a une nouvelle petite amie secrète[/caption] Jay Gardner

Sa nouvelle fille Leah est apparue sur Celebs Go Dating[/caption] Jay Gardner

La paire est très aimée[/caption]

Jay, 37 ans, s’est récemment envolé pour Chypre pour filmer une autre série de Geordie Shore aux côtés de ses compagnons de casting et a été rejoint par sa fille Leah May Escorido lors de ses voyages.

Leah, qui a joué dans Celebs Go Dating The Mansion en 2021, a posé pour des clichés avec le casting et a également partagé ce qu’ils ont fait sur son histoire Instagram pendant leur absence.

Jay a déclaré en exclusivité au Sun : « Leah et moi avons décidé de faire passer notre relation au niveau supérieur après nous être connus pendant un certain temps.

« Nous apprécions le même style de vie et avons des intérêts similaires. Nous profitons actuellement de notre temps à voyager ensemble.

« Nous avons discuté de la possibilité de déménager à l’étranger à l’avenir.

« En ce moment, nous sommes dans un très bon endroit et faisons un pas à la fois. »

Des sources nous ont dit que Jay avait contacté Leah peu de temps après la fin du verrouillage du coronavirus, et ils sont en couple depuis.

Le couple a fait plusieurs escapades somptueuses ensemble, notamment au Mexique et en République dominicaine.

Ils ont tous les deux posté des photos à Marrakech en janvier de cette année en même temps, mais n’ont jamais posté de clichés ensemble sur leur grille Instagram.

Leah est devenue célèbre il y a deux ans sur Celebs Go Dating.

Elle s’est rapprochée de Tom Zanetti lors de son passage dans l’émission de téléréalité, mais leur romance n’a pas réussi à décoller.

Jay a déjà eu une relation amoureuse avec les co-stars de Geordie Shore, Vicky Pattison, et plus récemment Abbie Holborn.

