La petite amie présumée de Hrithik Roshan, Saba Azad, et l’ex-femme Sussanne Khan ont des surnoms similaires pour la star de Vikram Vedha

Après que Hrithik Roshan et Sussanne Khan aient officiellement mis fin à leur mariage de 14 ans en 2014, la star de la guerre aurait fréquenté l’actrice Saba Azad, car ils ont tous deux assisté à divers événements publics ensemble, le plus récemment étant la réception de mariage de Richa Chadha et Ali Fazal à Bombay.

Savez-vous que Sussanne et Saba ont des surnoms similaires pour Hrithik ? Plus tôt cette semaine, l’acteur a partagé un clip intéressant sur la façon dont il s’est préparé pour son personnage dans son dernier film Vikram Vedha. Cependant, ce qui a attiré la réaction des internautes, ce sont les réactions des deux principales dames faisant l’éloge de l’acteur dans la section des commentaires.

Partageant la vidéo, l’acteur de Super 30 a écrit : “Pour devenir ‘Vedha’, j’ai d’abord dû trouver du réconfort en étant un ‘yeda’. 9 mois de préparation et d’être Veda – d’octobre 2021 à juin 2022. Exactement le temps que prennent les vies humaines à la naissance. Veda a été un processus de moulage à partir de zéro, aujourd’hui c’est un personnage dont je suis fier. Apprendre à parler, marcher, danser, manger et vivre comme Veda a été une pure joie. Il n’y a peut-être pas Hrithik dans Veda, mais il restera toujours le Veda dans Hrithik.”

Saba Azad a fait l’éloge de son petit ami en écrivant : “Ça !!! C’est toi bébé !! Préparation sans fin, repoussant constamment tes limites !! Ça a été une telle joie de te voir te transformer complètement en quelque chose qui est si loin de qui tu es !! Vous êtes des as Ro et votre Vedha restera dans les mémoires pendant des éternités !! Voici plus encore plus” et a ajouté trois émojis de cœurs noirs.

Sussanne, dont on dit maintenant qu’elle sort avec l’acteur-modèle Arslan Goni, a également été abandonnée dans la section des commentaires et a fait l’éloge de son ex-mari. “Tu as toujours 100 pas d’avance sur tout le monde dans tout ce que tu fais !! Vedha est un personnage EPIC et les petites nuances que tu as adoptées étaient incroyables !! Pleine puissance et énergie pour toi Rye !!!”, a-t-elle écrit.

LIRE | Hrithik Roshan, Saba Azad parti avec Sussanne Khan, Arslan Goni à Goa, les photos deviennent virales









Eh bien, comme vous pouvez le voir, le surnom de Saba pour Hrtithik est “Ro”, tandis que Sussanne l’appelle “Rye”. Un internaute a commenté en plaisantant “Kisi Ka Ro Kisi Ka Rye”, en jouant sur le titre du prochain film de Salman Khan, Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan, dont la sortie est prévue plus tard cette année.